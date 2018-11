La nueva novela de James lleva seis meses de tempestad

No ha sido un buen semestre para James Rodríguez. Al menos no el esperado. No pudo brillar en el Mundial de Rusia con la Selección Colombia a mitad de año, no ha sido titular habitual en el Bayern Múnich en esta temporada, y ha tenido una serie de problemas físicos que rematan con la más reciente lesión de rodilla que lo sacaría de competencia durante varias semanas. James vive una nueva novela, con incertidumbre y misterio.

En esta nueva temporada, James ha sido un personaje de lucha y de ira: ha peleado contra la corriente, no solo porque le ha costado ser titular y convencer al técnico Niko Kovac, sino porque las lesiones han aparecido como zancadillas. De hecho, arrancó esta temporada lesionado, tras el problema de sóleo que le impidió jugar en plenitud el Mundial de Rusia. Cuando James se recuperó y se puso en forma, ya estaba por detrás de otros futbolistas del Bayern. Así que le tocó ser el futbolista paciente. Pero James no es paciente. Quiere jugar siempre.



Sus problemas no pararon ahí. Tuvo una nueva lesión muscular justo antes de arrancar la Bundesliga. Recuperado, no ha podido consolidarse. Su nombre suena más por los rumores sobre su futuro y por una supuesta incomodidad suya con las decisiones de Kovac, que por lo que logra hacer en la cancha en los minutos que le han dado.

Ira y poco juego

James no es que sea un eterno suplente. Ha jugado, ha hecho goles importantes, incluso asistencias, pero no ha tenido la preponderancia que él espera para sentirse cómodo. Ha estado en 11 partidos de los 18 juegos oficiales del Bayern Múnich en este semestre. Ha anotado 3 goles, pero no juega lo suficiente. Tanto así que de los 11 partidos que ha estado en la cancha, solo una vez jugó los 90 minutos. Fue contra el Borussia Monchengladbach, y el Bayern perdió 0-3...



Kovac ha resaltado más de una vez, tal como lo hacía Zinedine Zidane en el capítulo Real Madrid, las cualidades del colombiano: “James es un jugador extraordinariamente bueno e importante para el club. Probó esto contra el Schalke, contra el Benfica, y también contra Ajax cuando entró, pero no puedo jugar con 12 hombres. Va a jugar tantos juegos como los otros”, dijo Kovac en una de sus referencias al colombiano, cuando el supuesto malestar de varios referentes del club se filtró en la prensa alemana.



Esto coincidió con episodios que tuvieron mucha resonancia mediática, como pasó después del partido de Liga de Campeones contra el Ajax, cuando James se marchó del estadio con fastidio, tras el empate 1-1. Ese día, según el Bild, de Alemania, el jugador gritó: “No estamos en Frankfurt”, en una alusión al exequipo del entrenador.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Reuters

Esta situación, difícil para el volante, coincidió con la mala racha del Bayern, que perdió la punta en la Bundesliga y entró en un bache de malos resultados, mientras la prensa ventilaba un supuesto fastidio de las estrellas del equipo. En Bayern, una derrota es el caos.



Mientras tanto, James ha casado algunas peleas, como para no pasar desapercibido mientras no juega. Se habló en la prensa de un supuesto encontronazo con el director deportivo, Hasan Salihamidzic, tras finalizar el partido ante el Mainz 05, en el que el jugador se quedó en el banquillo. Al parecer, James le negó el saludo y luego le dijo: “estás equivocado”.



En medio de esta tempestad, también están los rumores sobre su futuro. En Alemania se ha dicho que el representante de James, Jorge Mendes, quiere sentarse con las directivas del Bayern para proponer la salida del jugador en el mercado de invierno, el próximo enero. Esta versión se suma al creciente interés que tendría Juventus por contar con él, incluso se ha hablado en medios italianos de un posible canje con el argentino Paulo Dybala.



La más reciente versión, también surgida desde Alemania, apunta a que el Bayern Múnich no haría uso de la opción de compra que tiene con el jugador. Así las cosas, lo liberaría a mediados de 2019. La versión que toma fuerza en Europa es que James regresaría al Real Madrid. En conclusión, su futuro es impredecible y, de hecho, no se descarta que cambie de club en enero.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Reuters

Las cosas empeoraron la semana pasada, cuando se confirmó que James se lesionó en el entrenamiento del pasado miércoles, con un diagnóstico de desgarro parcial de los ligamentos externos de su rodilla izquierda, por lo que debe estar 10 días con la rodilla inmovilizada y con varias semanas de incapacidad. James viajó a Madrid (España) para hacerse ver del reconocido especialista Joaquín Juan.



El pasado viernes, James publicó en sus redes sociales una foto en muletas, con la leyenda: “Volveré muchísimo mejor y más fuerte”. Es lo que necesita el colombiano para superar esta nueva tempestad.



