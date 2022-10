España y Colombia volverán a verse las caras en el Mundial Sub-17 femenino que se disputa en la India, esta vez con el título en juego, tras eliminar este miércoles a Alemania (0-1) y Nigeria en la tanda de penaltis, respectivamente.

Una jugada tras saque de banda que supo convertir en gol la delantera española Lucía Corrales dio la victoria al conjunto de Kenio Gonzalo en un ajustado duelo contra la de Alemania, que hace unos meses le arrebató el título de la Eurocopa 2022 de Bosnia-Herzegovina.



En un partido que fue subiendo de tono tras un gol anulado de la delantera Mara Alber en el minuto 20, La Roja no desistió de crear ocasiones y controlar el esférico pese a la gran ofensiva germana.



La selección española se cuela por segunda vez consecutiva en la final de este campeonato y defenderá el título de campeona frente a una Colombia que en sus participaciones previas en este torneo no había logrado pasar de la fase de grupos.



Una parada de la 'cafetera' Agudelo en el lanzamiento decisivo de la tanda de penaltis le otorgó el pase a la final por primera vez en su historia, tras un empate sin goles ante Nigeria.



Pero Colombia no fue fácil, ya que minutos antes la nigeriana Edafe tuvo en sus botas el poder de clasificar a su equipo a la final, pero mandó a un palo el quinto penalti de su equipo.



La final se disputará el próximo domingo en la ciudad financiera de Bombay, donde colombianas y españolas comenzaron su andadura en este Mundial en un encuentro que se saldó con la victoria de España por 1-0.

Desde que comenzaron a ganar, el tema de los premios para las jugadoras no para. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo que no había estímulos para ellas porque eran 'amateur'.



Al día siguiente, desde India, sede del Mundial, fuentes de la Federación le confirmaron a EL TIEMPO que sí habría premios, los cuales se habían pactado desde antes.



La llegada a la final destapó importantes anuncios. Iván Cancino, reconocido abogado, dijo en sus redes sociales que al lado del empresario Christian Daes, CEO de Tecnoglass, harán ‘vaca’ para premiar a las jugadoras de ‘La Tricolor’.

Tendrán muchos premios ya un grupo de amigos encabezado por @ChrisDaes les tenemos algo para ellas ! Ojalá les lluevan premios ! https://t.co/NMzCrz0WpT — Iván Cancino (@CancinoAbog) October 26, 2022



María Isabel Urrutia, Ministra del Deporte, se contagió de la alegría y también les prometio ayudas al plantel.



"Estamos felices, yo estoy muy contenta porque ya estamos en el medallero. Que sigan así, con esas ganas de competir, que como lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. Ya tienen ellas garantizado sus premios aquí en el Ministerio", dijo en Blu.



Carlos Paniagua, el DT, una vez se desató el escándalo, dijo: "Aquí había premio pactado con las jugadoras hasta por los goles convertidos. Por pasar a cuartos hay premio y también por pasar a semifinal.



Y agregó: "El malentendido que hubo es que la Federación no recibe plata de FIFA por avanzar a cada instancia; de pronto hay confusión. La gente de la Federación siempre reconoció el esfuerzo de este grupo".



