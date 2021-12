El 2021 se acerca a su final, pero la actividad del fútbol no se detiene. La definición del título del fútbol profesional colombiano entre Cali y Tolima cerrará la acción local, pero las ligas europeas se mantienen en plena competencia.

Los días 23, 24 y 25 de diciembre habrá un pequeño descanso, hasta que llegue el domingo 26, que es el famoso boxing day, en el que todos los clubes de la Premier League tendrá competencia.



Mientras comienza a preparar su descanso, arme su agenda y disfrute de los mejores partidos de los próximos 10 días.

La programación del 19 al 22 de diciembre

Sábado 19

9 a. m. Serie A: Atalanta vs. Roma.

3 p. m. liga española: Sevilla vs. Atlético de Madrid.

12 m. Serie A: Bolonia vs. Juventus.



Domingo 20

11:30 a. m. Premier League: Tottenham vs. Liverpool.

3 p. m. Liga española: Real Madrid vs. Cádiz.

2:45 p. m. Serie A: Milan vs. Napoli.

6 p. m. final del fútbol colombiano: Cali vs. Tolima.



Martes 21

2:45 p. m. Serie A: Genoa vs. Atalanta.

2:45 p. m. Serie A: Juventus vs. Cagliari.

3:30 p. m. Liga española: Sevilla vs. Barcelona.



Miércoles 22

12:30 p. m. Serie A: Inter vs. Torino.

1 p. m. Liga española: Granada vs. Atlético de Madrid.

2:45 p. m. Copa de la Liga: Brentford vs. Chelsea.

2:45 p. m. Copa de la Liga: Liverpool vs. Leicester.

2:45 p. m. Copa de la Liga: Tottenham vs. West Ham.

2:45 p. m. Serie A: Empoli vs. Milan.

2:45 p. m. Serie A: Napoli vs. Spezia.

3 p. m. Liga española: Athlétic vs. Real Madrid.

3 p. m. Liga francesa: Lorient vs. PSG.

7:30 p. m. Final fútbol colombiano: Tolima vs. Cali.



Los mejores partidos del 'boxing day'

Domingo 26

7:30 a. m. Premier League: Liverpool vs. Leeds

10 a. m. Burnley vs. Everton

Manchester City vs. Leicester City

Norwich vs. Arsenal

Tottenham vs. Crystal Palace

Aston Villa vs. Chelsea