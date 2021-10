Prográmese: estos son los partidos más destacados de la próxima semana

Los principales torneos de clubes continentales en Europa y Suramérica no tendrán actividad la próxima semana, luego de tres días de mucha actividad en la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League, y a la espera de la reanudación de la eliminatoria suramericana, en la segunda semana de noviembre, y de las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores, el 20 y 27 de noviembre, respectivamente.

Sin embargo, el balón nunca deja de rodar y las ligas locales en Europa tendrán plena actividad la próxima semana, con partidos importantes para las respectivas clasificaciones.



El Rayo Vallecano y Falcao reciben al Barcelona

El juego más destacado, a ojos del fútbol colombiano, será el miércoles, cuando el Rayo Vallecano sea local contra el Barcelona, en la Liga española. Será la primera prueba de fuego para Radamel Falcao García y sus compañeros contra uno de los grandes de ese país, así su presente no sea el mejor.



Pero además, el fútbol colombiano tendrá fecha entre semana, en la que podría quedar decidido el primer descenso a la B, si es que Huila llega con opciones. Cabe recordar que el equipo opita podría volver a segunda división en la jornada de este fin de semana si Pereira y Quindío ganan sus respectivos partidos.

Los juegos más destacados entre semana

Martes

Premier League

Arsenal vs. Leeds United (1:45 p. m.)

Chelsea vs. Southampton (1:45 p. m.)



Serie A

Milan vs. Torino (1:45 p. m.)



Liga colombiana

Envigado vs. Millonarios (4 p. m.)

Alianza Petrolera vs. Medellín (6 p. m.)

Pereira vs. Bucaramanga (8:05 p. m.)



Miércoles

Premier League

Burnley vs. Tottenham (1:45 p. m.)

Leicester vs. Brighton (1:45 p. m.)

Preston North End vs. Liverpool (1:45 p. m.)

West Ham vs. Manchester City (1:45 p. m.)



Liga española

Rayo Vallecano vs. Barcelona (12 m.)

Real Madrid vs. Osasuna (2:30 p. m.)



Serie A

Juventus vs. Sassuolo (11:30 a. m.)

Sampdoria vs. Atalanta (11:30 a. m.)



Liga colombiana

Cali vs. Patriotas (6 p.m.)

Nacional vs. Once Caldas (8:05 p. m.)



Jueves

Liga española

Levante vs. Atlético de Madrid (2:30 p .m.)



Serie A

Nápoles vs. Bolonia (1:45 p. m.)



Liga colombiana

Pasto vs. Huila (2 p. m.)

Santa Fe vs. Jaguares (4 p. m.)

Junior vs. Quindío (6:05 p. m.)

Tolima vs. América (8:10 p. m.)



Viernes

Ligue 1

PSG vs. Lille (2 p. m.)

Prográmese con los mejores juegos del fin de semana

Sábado

Premier League

Leicester vs. Arsenal (6:30 a. m.)

Liverpool vs. Brighton (9 a. m.)

Manchester City vs. Crystal Palace (9 a. m.)

Tottenham vs. Manchester United (11:30 a. m.)



Liga española

Elche vs. Real Madrid (7 a. m.)

Barcelona vs. Alavés (2 p. m.)



Serie A

Atalanta vs. Lazio (8 a. m.)

Verona vs. Juventus (11 a. m.)



Liga colombiana

Millonarios vs. La Equidad (8:10 p. m.)



Domingo

Serie A

Inter vs. Udinese (6:30 a. m.)

Salernitana vs. Nápoles (12 m.)

Roma vs. Milan (2:45 p. m.)



Liga colombiana

Jaguares vs. Nacional (4 p. m.)

Medellín vs. Pereira (6:05 p. m.)

América vs. Alianza Petrolera (8:10 p. m.)



