Prográmese con los partidos imperdibles del fin de semana

Esta es la programación de TV con los partidos de fútbol que se disputarán en el mundo este fin de semana.



Sábado:

ESPN

6:30 a. m. Premier League: Leicester City vs. Arsenal

9 a. m. Premier League: Manchester City vs. Crystal Palace

11:30 a. m. Premier League: Tottenham vs. Manchester United

2 p. m. LaLiga: FC Barcelona vs. Alavés

6:15 p. m. Superliga Argentina: Boca Juniors vs. Gimnasia LP



ESPN 3

8:30 a. m. Bundesliga: Union Berlin vs. FC Bayern

11 a. m. Serie A: Hellas Verona vs. Juventus



DIRECTV SPORTS

7 a. m. LaLiga: Elche vs.Real Madrid

9:15 a. m. LaLiga: Sevilla FC vs. Osasuna

9:10 p. m. Liga MX: Tigres UANL vs. Chivas Guadalajara



WIN SPORTS+

10 a. m. Difutbol: Semifinal femenino

12 m. Difutbol: Semifinal femenino

3 p. m. Torneo BetPlay Dimayor: Orsomarso vs. Real Cartagena

6:05 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Bucaramanga vs. Envigado

8:10 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Millonarios vs. La Equidad



Win Sports

3 p. m. Torneo BetPlay Dimayor: Fortaleza vs. Cortuluá

6:05 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Bucaramanga vs. Envigado

TyC Sports

4 p. m. Superliga Argentina: Banfield vs. Vélez Sarsfield

Claro Sports

7:06 p. m. Liga MX: Pachuca vs. Pumas UNAM



Domingo en TV

ESPN 3

5:15 p. m. Eredivisie: Sparta Rotterdam vs. Feyenoord

10:30 a. m. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Bochum



ESPN

5:30 a. m. Serie A: Inter Milan vs. Udinese

8 a. m. Premier League: Norwich vs. Leeds Utd

10:30 a. m. Premier League: Aston Villa vs. West Ham

1:45 p. m. Serie A: AS Roma vs. AC Milan

5:15 p. m. Superliga Argentina: Estudiantes LP vs. River Plate



ESPN 2

7 p. m. LaLiga: Cádiz CF vs. Mallorca

9:15 p. m. LaLiga: Atético de Madrid vs. Real Betis

2 p. m. Real Sociedad vs. Athletic Club



ESPN Extra

8 a. m. Serie A: Fiorentina vs. Spezia Calcio



Directv Sports

11:30 a. m. LaLiga: Getafe vs. Espanyol

12 m. Liga MX: Toluca vs. Club León

5:05 p. m. Liga MX: Cruz Azul vs. América



TyC Sports

12:45 p. m. Superliga Argentina: San Lorenzo vs. Godoy Cruz

12:45 p. m. Superliga Argentina: Unión Sana Fe vs. Rosario Central

3 p. m. Superliga Argentina: Newell´s Old Boys vs. Independiente



Win Sports y Win +

2 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Once Caldas vs. Patriotas



WIn +

4 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Jaguares vs. Nacional

6:05 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Medellín vs. Pereira

8:10 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: América vs. Alianza Petrolera



DEPORTES