Uno de los coletazos que dejó el título del Manchester City en la Liga de Campeones, además de la larguísima y etílica celebración de Jack Grealish, es el nacimiento, al parecer, de una nueva amistad.

Entre los muchos mensajes de felicitación al Manchester City por ganar la Champions, uno de ellos llamó la atención: el de la actriz Julia Roberts, quien puso en su cuenta de Instagram una foto de Pep Guardiola besando a 'La Orejona', el trofeo para el campeón.

Guardiola confesó su admiración por Julia Roberts

La historia tiene tiempo y mucho desarrollo: en marzo pasado, el DT catalán había sido consultado por la posibilidad de perder de nuevo la Champions League y tener que cargar con el rótulo de fracasado tras no ganarla con Manchester City ni antes con Bayern Munich.



Guardiola, muy a su estilo sorprendió en una rueda de prensa con una brutal confesión. “Soy un fracasado. Pase lo que pase este año en Champions League, aunque ganemos esta Champions y tres Champions seguidas, seré un fracasado", dijo.



¿Por qué? Así lo detalló: "Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Por obvias razones lo merecen los primeros y ella, pues también. Pero Julia Roberts vino hace unos años a Manchester, no en los 90 cuando ellos ganaban títulos y títulos, vino cuando éramos mejores que el United. Pero ella vino y visitó a Manchester United, no vino a vernos a nosotros. Por eso, aunque gane la Champions, no se comparará con el hecho de que mi ídolo no vino a vernos, no se compara con esa decepción que sentí".

La declaración de Guardiola, al parecer, llamó la atención de Julia Roberts, quien no solamente habría enviado ese mensaje de felicitación.



Según la revista Vanity Fair, la actriz y el técnico habrían comenzado a 'conversar', siempre a través de los medios de comunicación, y con elogios de lado y lado.



¿Nace una nueva amistad? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que Guardiola logró llamar la atención de una actriz a la que admira profundamente.



