Rotura de ligamentos, un delicado mal que ha sufrido la Selección

Juan Fernando Quintero fue operado este jueves de su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y de inmediato comenzó su proceso de recuperación, que tardará como mínimo seis meses para que pueda volver a jugar.

Este jueves, Quintero pasó por el quirófano en la clínica Los Arcos, en Buenos Aires, donde fue operado por el médico de River Plate, Pedro Hansing. La operación fue todo un éxito, se demoró aproximadamente dos horas y se vio al futbolista con buen ánimo, después del procedimiento. Pasó la noche en el hospital y hoy se le daría de alta.

La lesión de ligamento cruzado anterior es de las más temidas por los futbolistas, no solo por lo delicada, también por el tiempo que tarda el jugador en recuperarse totalmente y en estar apto para volver a actuar, luego de la cirugía. En la Selección Colombia esta lesión viene siendo recurrente en los últimos años, con consecuencias para el equipo.



El caso más recordado es el de Radamel Falcao García, quien en enero 22 del 2014 sufrió esta lesión en un partido con el Mónaco. El Tigre se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, fue operado tres días después. Reapareció en las canchas el 2 de agosto del 2014, es decir, seis meses después, tal como es habitual tras esta cirugía. Falcao se perdió el Mundial de Brasil, como ahora Quintero se perderá la Copa América.



El otro caso recordado fue más reciente, antes de la Copa Mundial de Rusia 2018, cuando el lateral Frank Fabra sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Su lesión se confirmó el 9 de junio, el 14 fue operado en Argentina, y hoy, nueve meses después, aún no ha jugado un partido oficial con su club, Boca Juniors.



El lateral comenzó el 2019 entrenando con Boca, hizo la pretemporada y ha regresado a las convocatorias del equipo, en espera de volver a actuar cuanto antes. No está en la convocatoria actual de la Selección.



Un tercer antecedente es el del también lateral Johan Mojica, del Girona español, quien el pasado 18 de octubre sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior, también de la rodilla izquierda. Mojica lleva cinco meses sin poder actuar. Se encuentra en la recta final de su recuperación y se espera que pueda reaparecer antes de que termine la temporada de la Liga en España.



El turno fue para Quintero. El hábil volante de River Plate y la Selección Colombia vivía un presente excepcional, en gran nivel y anotando goles, hasta que el pasado domingo sufrió la lesión en el partido contra Independiente.



Ahora todo dependerá de los cuidados que tenga el volante en las fases de recuperación, para que pueda volver en el tiempo estimado de seis meses. “Gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para enviarme un mensaje, una voz de aliento y de mucha fuerza”, escribió el colombiano en Twitter, antes de la cirugía.



