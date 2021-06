Colombia Vs Uruguay, quiénes siguen desde el Maracaná de 2014

El recuerdo pletórico de James en el Maracaná quedará enmarcado con la volea que levantó a los colombianos en el minuto 28. Al 50' terminaría la serie marcando un doblete que llevó a la Selección a los cuartos de final del Mundial.

Pero el tiempo ha pasado. Hace siete años y dos días los colombianos celebraban aquella histórica victoria con la que se aferran para para recibir el partido de este sábado por Copa América.



En Colombia ya no está Pékerman dirigiendo en la banda. De esa generación solo contarán con David Ospina en el campo. Juan Guillermo Cuadrado no podrá disputar el partido por acumulación de amarillas.



Por su parte, Camilo Vargas estará en el banco de suplentes y Mario Yepes en el cuerpo técnico.



Mientras que del lado uruguayo, el maestro Tabárez sigue de técnico. En el campo repetirán Edinson Cavani, José María Giménez, Martín Cáceres y Sebastián Coates. Cabe mencionar que Luis Suárez, quien estará este sábado, no disputó el partido de 2014 tras el incidente con Chiellini.



DEPORTES