A lo largo de la historia del fútbol han existido grandes jugadores que son considerados unas auténticas leyendas como: Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, entre otros. Aunque, suele generarse un debate por quien es el mejor, acá le mostraremos quienes encabezan la lista de los más destacados de la historia, según la revista Four Four Two.

Top 5 de los mejores futbolistas de la historia

5. Cristiano Ronaldo (Portugal)

El portugués se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Real Madrid, pues ha hecho 450 goles en 438 partidos. Además, dejó su sello en la Champions League como el Máximo goleador de la Historia de esa competencia.



Durante toda su carrera ha superado los 750 goles y con la selección portuguesa ha superado los 100. Asimismo, ha conquistado los dos únicos trofeos internacionales de su historia, la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019.



4. Alfredo Di Stéfano (Argentina)

Stefano comenzó jugando en River y luego pasó a Millonarios de Bogotá. Sin embargo, ‘La Saeta Rubia’ tendría un polémico fichaje del Madrid y terminó siendo el mejor jugador de la historia del conjunto merengue.



Incluso, llegó a ganar dos Balones de Oro antes de retirarse en el Espanyol y comenzar su carrera como entrenador.

3. Pelé (Brasil)

Por muchos amantes al fútbol es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos. El brasileño se convirtió en el único jugador en ganar tres Mundiales en 1958, 1962 y 1970. En el año 1969, fue el primer futbolista en acumular 1000 goles y si solo se cuentan partidos oficiales tuvo 767 en 842 partidos.



2. Lionel Messi (Argentina)

Lionel se consagró como una de las mayores leyendas del fútbol tras ganar el Mundial de Catar 2022 con la Selección Argentina. A sus 35 años ha marcado más de 800 goles y ha batido todos los récords del club FC Barcelona, pues ha sido el máximo goleador de la liga en 7 ocasiones y ganado 6 Botas de Oro como máximo goleador europeo.

1. Diego Armando Maradona (Argentina)



Para muchos hinchas es considerado un dios del fútbol. Sin embargo, el contexto histórico que vivió, su trayectoria deportiva, lesiones y sanciones lo han alejado de alcanzar los números de otros futbolistas.



Cuando estaba en el Argentinos Júniors se destacó entre sus jugadores, luego cuando entró al Boca Juniors se confirmó como ídolo y en el FC Barcelona sufrió de varias lesiones y polémicas que no lo dejaron brillar.



Sin embargo, cuando llegó al Nápoles, revolucionó el fútbol italiano y llevó al equipo a ser doble campeón del Scudetto y campeón de la Copa de la UEFA. Por último, con el Argentina marcó sus dos goles más emblemáticos ante Inglaterra en cuartos de final y los guio para que ganaran su segunda copa del Mundo.

