¿James Rodríguez tendría diferencias con compañeros de la Selección?

Más allá de la victoria ante Perú y del empate contra Argentina, a algunos seguidores de la ‘tricolor’ les inquietó el silencio de James Rodríguez en las redes sociales en torno a la Selección Colombia.



Más aún después del agónico empate obtenido contra Messi y compañía.



Este miércoles, en el programa de radio ‘Blog Deportivo’, Javier Hernández Bonnet y otros periodistas hablaron sobre este tema. Revelaron que Rodríguez podría tener diferencias con algunos de sus compañeros de la Selección Colombia.

Para empezar, Bonnet dijo que Ricardo Orrego, uno de los panelistas del programa, indicó: “Hace más de 15 días que en el caso de James Rodríguez y la Selección Colombia hay algo más que no se ha contado”. Es más: el probable enojo del ‘10’ estaría, quizá, más enfocado en unos de sus compañeros que en el técnico Reinaldo Rueda.



“El silencio de James demuestra que el enojo no es con Rueda. Su silencio va dirigido al grupo de jugadores. Aquí tenemos que ser claros, va a haber un momento en la eliminatoria en el que vamos a necesitar de la zurda de James Rodríguez, pero ahora el que se tiene que acercar es él”. comentó Bonnet.



En ese sentido, Orrego resaltó que Falcao sí apoyó al equipo en los dos partidos que jugó la ‘tricolor’ y que lo demostró con varias publicaciones en sus redes sociales.



Vale destacar que las ausencias del ‘Tigre’ y de James fueron, tal vez, las más notorias de la convocatoria para esta fecha de eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022.



“En contraste, está la gallardía de Falcao porque él alentó antes del partido contra Perú y felicitó por la victoria. También hizo lo mismo en el partido contra Argentina, pero James ha guardado silencio”, mencionó.



Para poner ‘más gasolina a la hoguera’, Nelson Ascencio, otro de los periodistas de ‘Blog Deportivo’, aseguró que todavía habría diferencias entre Rodríguez y ciertos jugadores de la Selección.



“Todavía hay heridas abiertas en la Selección Colombia en torno a la relación de James con algunos de sus compañeros. Está el caso de Barrios, con quien tuvo el primer altercado después de la derrota de Colombia contra Uruguay”, comentó.

Wílmar Barrios, volante de la Selección Colombia. Foto: EFE

Además, agregó que el jugador del Everton también estaría alejado de Luis Fernando Muriel, pero no especificó el motivo o los detalles que causaron este rumor.



Ascencio reveló que David Ospina, arquero de la Selección Colombia, no jugó el partido contra Ecuador porque no habría estado de acuerdo con un planteamiento de Carlos Queiroz (anterior técnico), quien, supuestamente, se negó a ponerlo en la alineación titular y prefirió contar con Camilo Vargas para cubrir el arco colombiano.



A pesar de las declaraciones de los periodistas de ‘Blog Deportivo’, hasta la fecha, no hay un pronunciamiento oficial por parte de alguno de los protagonistas de estos supuestos hechos que pueda confirmar o desmentir lo dicho por los comunicadores.

