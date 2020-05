Prográmese: la Liga española ya tiene horarios para volver

Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó los horarios de las dos primeras jornadas en el regreso del fútbol en España, con partidos a las 13:00 horas el fin de semana (6 a. m. en Colombia), horario que se mantendrá si la climatología lo permite.

"Hemos trabajado con los históricos de las temperaturas y con las predicciones de aquí a quince días y hemos visto que el próximo fin de semana va a ser frío, con temporadas más bajas de lo habitual y nos permite poner ese horario. Si las predicciones fuesen cambiando, el horario de la una cambiará a las cinco de la tarde", anunció en el canal de televisión 'Vamos', dejando claro que se mantendrá mientras sea posible, porque "permite ver LaLiga en otras partes del mundo".



El presidente de LaLiga aseguró que se respetarán siempre "las 72 horas" entre partidos de cada equipo, que incluso permitirá que un lunes no haya encuentros. "No anunciamos el resto de jornadas por esperar las temperaturas para elegir los horarios, pero alguna jornada no se podrá jugar en un lunes".



Nace el "aplauso infinito", una iniciativa de LaLiga con la que Tebas aseguró que se rendirá homenaje a las profesiones que han estado en primera línea durante la pandemia del coronavirus.



"Es una acción que vamos a emprender desde LaLiga como homenaje a sanitarios, fuerzas y seguridad del Estado, a los que han estado trabajando en este periodo de confinamiento. Un aplauso en cada minuto 20 de los partidos Los aficionados grabarán su aplauso que subirán en una landing y lo escucharán jugadores y por la televisión todo el mundo. Serán 30 segundos y no pisará otros homenajes que hay en otros estadios como los que se hacen por Jarque o Puerta".



En LaLiga ya trabajan para la próxima temporada con el 12 de septiembre como primera fecha que baraja para el inicio de la competición. "Hay que prever las cosas y ésa es nuestra intención. Habrá que hablar con la Federación y el sindicato", confirmó Tebas.



"Hay equipos españoles que en agosto jugarán competiciones europeas, hay que ver hasta dónde llegan, esperamos que hasta la final, pero habría un plan especial para ellos, aunque es importante empezar el 12 de septiembre. Son 38 jornadas y hay Eurocopa el próximo año. Es el objetivo y lo vamos a intentar".

Los horarios de las dos primeras fechas tras la cuarentena

Jornada 28



Jueves 11 de junio

3 p. m. Sevilla-Betis



Viernes 12 de junio

12:30 p. m. Granada-Getafe

3 p. m. Valencia-Levante



Sábado 13 de junio

6 a. m. Espanyol-Alavés

10 a. m. Celta-Villarreal

12:30 p. m. Leganés-Valladolid

3 p. m. Mallorca-Barcelona



Domingo 14 de junio

6 a. m. Athletic-Atlético de Madrid

12:30 p.m. Real Madrid-Eibar

3 p. m. Real Sociedad-Osasuna



Jornada 29



Lunes 15 de junio

12:30 p. m. Levante-Sevilla

3 p. m. Betis-Granada



Martes 16 de junio

12:30 p. m. Getafe-Espanyol

12:30 p. m. Villarreal-Mallorca

3 p. m. Barcelona-Leganés



Miércoles 17 de junio

12:30 p. m. Eibar-Athletic

12:30 p. m. Valladolid-Celta

3 p. m. Osasuna-Atlético de Madrid



Jueves 18 de junio

12:30 p. m. Alavés-Real Sociedad

3 p. m. Real Madrid-Valencia



Con Efe