Los grandes elogios entre Messi y Cristiano en la gala de la Uefa

Mientras los seguidores del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi polemizan entre cuál de los dos jugadores es mejor, los dos mejores futbolistas del planeta mostraron su admiración del uno por el otro.

En medio de la gala de la Uefa, en donde se premió al mejor jugador de la temporada y se hizo el sorteo de la próxima Champions League, ambos futbolistas compartieron, cruzaron palabras y se rieron en todo momento.

Uno de los mejores momentos de la velada fue cuando Cristiano Ronaldo y Messi fueron entrevistados en medio de la gala y preguntados el uno por el otro.

"Yo se lo dije a Cristiano en su momento. Era una rivalidad muy linda la que teníamos, sobretodo porque estaba en el Real Madrid. Ahora jugando en Juventus también lo vemos", aseguró Messi.

Por su parte, Cristiano Ronaldo fue mucho más elocuente y habló mucho más sobre Messi y la rivalidad que han tenido durante toda su carrera.



"Compartimos el escenario 15 años. Eso no es fácil. Tenemos una buena relación. Teníamos esa batalla en España. Él me motivaba y él me motivaba. Me gusta ser parte de esta historia junto con Lionel", comentó el portugués.

Finalmente, Cristiano Ronaldo aseguró que aún tienen un tema por debatir y es que no han podido compartir una cena para hablar de fútbol.



"No hemos cenado juntos aún, pero espero que se dé pronto", concluyó el atacante portugués.



