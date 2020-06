James, el goleador de Colombia en los mundiales

No es muy larga la lista de jugadores colombianos que han anotado en los mundiales de fútbol, pero la estadística nos dice que James Rodríguez es el que más presencia en las redes contrarias ha tenido: 6.

James no solo es el jugador más importante del seleccionado nacional en los últimos tiempos, sino que su cuota goleadora fue clave para el éxito del grupo en Brasil 2014, de sus botines salieron goles que llevaron al grupo lejos en ese certamen.



Le puede interesar (La 'dulce' venganza de Holanda sobre España)



Anotó un tanto en el partido contra Grecia, luego le anotó a Costa de Marfil y a Japón. En la segunda fase fue el verdugo de Uruguay con dos goles y marcó el descuento en la caída de Colombia con Brasil, 2-1.



James Rodríguez hizo parte del seleccionado en el Mundial de Rusia 2018, pero no se hizo presente en el marcador. De los seis goles que ha anotado la gente recuerda ese taponazo a Uruguay, cuando bajó de pecho el balón y de media vuelta la clavó al ángulo.



En Brasil, James fue el goleador de torneo, superó al alemán Thomas Müller, que se quedó con cinco anotaciones. So le valió para ser contratado por el Real Madrid.

James Rodríguez James Rodríguez.

Yerry Mina es defensa, pero eso no le impide anotar goles. El jugador colombiano anotó tres tantos en el Mundial de Rusia del 2018, todos de cabeza, y es el segundo más anotador de la historia de la Selección en este clase de certámenes.



Mina anotó contra Polonia, Senegal e Inglaterra, este último en un gol que ilusionó al país con una posible clasificación a cuartos de final.



De los anteriores equipos e incursiones colombianas en los mundiales se destacan Bernardo Redín, que marcó dos goles en el evento de Italia 1990, cuando se hizo presente en el marcador contra Emiratos Árabes, en el debut, y Camerún, en octavos de final.



Adolfo ‘Tren’ Valencia también cuenta con dos goles, los anotó en el Mundial de Estados Unidos 1994, a Rumania y a Estados Unidos. Jugó en Francia 1998, pero no se fue en blanco.



Deportes