¿Los futbolistas realmente valen lo que pagan los clubes?

Inició una nueva temporada del fútbol y los aficionados de todo el mundo tienen sus ojos puestos en las cinco grandes ligas europeas: la Premier League de Inglaterra, Ligue 1 de Francia, Bundesliga de Alemania, Serie A de Italia y La Liga de España, donde los equipos han gastado cifras exorbitantes para consagrarse dentro de sus países y a la vez luchar por conquistar la Liga de Campeones.

Un ejemplo de la fuerza con la que se puede sacudir el mercado fue el traspaso de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín, la gran noticia del fútbol global este verano. En el arranque de las “cinco grandes” se constató un aumento del número de fichajes y el valor total de los traspasos. De hecho, según el último informe de la Fifa, los gastos de transferencia alcanzaron los 4.2 billones de dólares, lo que significa un incremento del 6.6% con respecto al 2017.



Curiosamente, este ligero aumento fue impulsado por las ligas de España e Italia, mientras que las de Inglaterra, Francia y Alemania experimentaron una disminución en el gasto cuando se compara con el verano de 2017. La liga inglesa es un ejemplo revelador y una indicación de lo que algunos ya describen como un punto de inflexión en el mercado de transferencias, pues, por primera vez en años, el gasto en tarifas de transferencia no aumentó pero si cayó en un 1,7%.



El fuerte aumento de los ingresos comerciales y de radiodifusión en la última década, ha permitido que los clubes ingleses aumenten las tarifas de transferencia, lo que también ha afectado los hábitos de gasto de los clubes en Francia, Alemania, Italia y España. Con el potencial en capital de los ingresos de televisión para el próximo ciclo, junto con una implementación más estricta de la regulación financiera, los clubes de la Premier League, así como las otras "cinco grandes" ligas, pueden evolucionar hacia un ecosistema donde las cifras o montos de transferencia en espiral ya no se verán “vulgares” o exagerados.



El análisis de KPMG indica que más allá de los factores específicos o la última dinámica que marcó el mercado de fichajes por cuenta del Mundial de Rusia (duración reducida del período de transferencia para la Premier League y la Serie A), los clubes están adoptando un enfoque más profesional y basado en datos en lo que respecta a adquisición y exclusión de sus jugadores, quienes son invariablemente el activo más valioso de un club de fútbol y, a menudo, los activos principales (intangibles) en los balances de los clubes.



Además, dado que las actividades de negociación de jugadores pueden jugar un papel importante en el modelo de negocio de los clubes, la adquisición o venta de talentos otorga un peso significativo en la sostenibilidad financiera de estas organizaciones. Como resultado, existe una creciente necesidad en la industria de una valoración confiable, consistente y más sofisticada de los jugadores.



Tendencias, precios y realidad



Usando la herramienta KPMG Player Valuation –recién lanzada al mercado-, el equipo de Football Benchmark de la red de firmas examinó las 40 transferencias top del verano 2018, y encontró brechas entre las tarifas de transferencia estimadas por los algoritmos KPMG y los valores pagados en el mercado. Asimismo, identificó tendencias de la dinámica de los clubes a la hora de fichar.



El papel crucial de los porteros en el éxito del equipo es cada vez más reconocido, y los clubes de élite están dispuestos a invertir altas sumas y firmar contratos a largo plazo para asegurar a los mejores atajadores. Esto queda ilustrado con los traspasos más costosos de la historia para esta posición: el del joven español Kepa Arrizabalaga al Chelsea FC y el de Alisson al Liverpool FC.



Las instituciones también están dispuestas a pagar una prima para los jóvenes talentos que se consideran las estrellas del futuro. La adquisición de Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain FC), Arthur Melo (FC Barcelona), Abdou Diallo (Borussia Dortmund) y Diogo Dalot (Manchester United FC) son indicadores de esa tendencia.



Enfoque científico y basado en datos



Los datos y la tecnología están en el corazón del paradigma empresarial moderno. El fútbol, que se ha convertido en un negocio global y multifacético, no es la excepción y los datos pueden aprovecharse para profesionalizar la industria aún más y aumentar su eficiencia. Al mismo tiempo, el mercado de transferencias de fútbol parece estar cambiando, como lo confirman las conversaciones en curso sobre una reforma del sistema por parte de la Fifa. En un entorno cada vez más experto en datos, donde los modelos comerciales se enfrentan constantemente a desafíos, es necesario cultivar un camino claro para un marco de mercado de fichajes más realista.



Si bien muchos aspectos se verán afectados por una transformación del juego (comisión del agente, pagos de compensación de entrenamiento de la academia y número de jugadores prestados, entre otros), la valoración precisa de los jugadores es fundamental para crear un sistema más sostenible.



Los beneficios de un mercado de transferencias más sostenible son múltiples, sobre todo para contrarrestar algunos de los desequilibrios competitivos del fútbol y también para garantizar una economía del fútbol más sólida y una mayor estabilidad financiera de los clubes en todo el mundo.



La herramienta KPMG Player Valuation, que utiliza tecnología de Microsoft y fue desarrollada en asociación con Opta, es una plataforma digital que usa algoritmos propios para proporcionar estimaciones del valor de mercado de los mejores futbolistas del mundo. Cubre a más de 4 mil jugadores de las 11 principales ligas: Argentina, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Turquía.



INFORMACIÓN DE PRENSA DE KPMG