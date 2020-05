Análisis: Los futbolistas más codiciados para el mercado de fichajes

El mercado de fichajes está trastocado, no hay claridad de cuándo se abrirá la ventana de contrataciones que inicialmente estaba pactada para el 1.º de julio; es una de las consecuencia del coronavirus. Pero ya que los equipos europeos han ido retomando gradualmente sus actividades, la lista de transacciones comienza a moverse otra vez con fuerza: nombres como Lautaro, Pogba, James y Coutinho tiene alborotado el mercado de la especulación.

En este mercado golpeado por la dificultad económica no son muchos los equipos que pueden hacer grandes inversiones; sin embargo, los poderosos siempre tienen capital para agitar las ligas, aunque el mercado ahora exige negociar, hacer trueques o movimientos estratégicos para abaratar los grandes fichajes.



En ese escenario, uno de los nombres que más suena por estos días en los principales medios de prensa es el de Lautaro Martínez, un futbolista argentino del Inter de Milán que sería el fichaje estrella que busca el Barcelona de España. Lautaro, de 22 años, también es buscado por el PSG, aunque al parecer este ya se habría resignado. El Inter lo tendría tasado en más de 100 millones de euros, cifra alta en tiempos de crisis.



Le puede interesar: (Análisis: ¿cómo será el mercado de fichajes después del coronavirus?).

Lautaro Martínez, delantero argentino. Foto: AFP

En la estrategia del Barcelona es clave la venta del brasileño Coutinho, otro de los hombres sin destino fijo y que estaba cedido al Bayern Múnich. El club catalán no quiere soltarlo por menos de 80 millones de euros, pero por ahora no hay quién ponga la plata. Suena con fuerza el Newcastle inglés, que tiene multimillonarios nuevos dueños decididos a hacer inversiones importantes. Si no, terminarían por cederlo.



Entre los grandes movimientos del mercado, y que también involucra al Barcelona, está Neymar, eterna incógnita. Se dice en España que el brasileño quiere salir del PSG y que el cuadro catalán está expectante para intentar repatriarlo.



También lea: (Psicología, hinchas, prensa: la nueva normalidad en el deporte).

Neymar, delantero brasileño. Foto: AFP

Del lado del Real Madrid está el interés por Pogba, obsesión de Zidane y hombre del Manchester United que genera noticias a diario. Pogba podría regresar a Juventus, irse al Inter o quedarse en Manchester. Su caso es uno de los misterios del mercado.

También estarían en el radar del Madrid delanteros top como Mané, al que el Liverpool quiere retener, y Mbappé, al que el PSG no quiere soltar.



Entre los fichajes más apetecidos en Europa no hay que olvidar a Timo Werner, el delantero del Leipzig que tiene baraja de candidatos, siendo Inter y Liverpool los más interesados.



“Lautaro, al Barcelona; el regreso de Pogba a Juventus y Werner, al Liverpool son las negociaciones más calientes y que generan el mayor interés y expectativas”, dijo hace unos días a EL TIEMPO Nicolò Schira, periodista italiano experto en transferencias.



De ahí para bajo hay muchos jugadores que serían más asequibles en estos tiempos, como el bosnio Miralem Pjanic, que se acerca al Barcelona, o el serbio del Real Madrid Luka Jovic, quien está lesionado, pero interesaría al Milán italiano.

Las ofertas por James

En el caso colombiano, el hombre que acapara la atención es sin duda James Rodríguez, quien tendría un pie afuera del Real Madrid, donde no ha sido tenido en cuenta por Zidane. El ‘10’ de Colombia ha estado en el sonajero de posibilidades y una que ha tomado fuerza es la del Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos, un destino donde podría asegurar un buen contrato y tendría titular fija, aunque en el Everton de Inglaterra sigue siendo la obsesión del técnico Carlo Ancelotti.



No deje de ver: (El método para potenciar a James, según ejecutivo del Bayern Múnich).

James Rodríguez y Zinedine Zidane. Foto: EFE

Entre los colombianos, el otro que ha aparecido en los medios europeos es el delantero Duván Zapata, hombre del Atalanta y quien al parecer interesa a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. También se han activado versiones desde América por el portero David Ospina, concretamente de Boca Juniors y de Monterrey de México, según confirmó recientemente su empresario, Lucas Jaramillo. Sin embargo, David goza de un buen contrato en Nápoles y es difícil que estos clubes puedan igualarlo.



También han surgido versiones que vinculan a Cuadrado con un posible interés del Barcelona. Y a Falcao se le asoció con el fútbol árabe, pero su futuro seguiría en Galatasaray.



DEPORTES