Estos son los diez finalistas del premio The Best

La Fifa anunció este miércoles a los diez finalistas del premio The Best al mejor jugador del mundo en la temporada 2018-19. La primera sorpresa es que el ganador del año pasado, Luka Modric, no está en la lista.

Dos nombres fijos en la lista volvieron a aparecer este año, a pesar de que no tuvieron una gran temporada. Cristiano Ronaldo, que pasó a Juventus y ganó la Serie A, no avanzó mucho en la Champions. Lo mismo sucedió con Lionel Messi, que obtuvo la Liga pero se fue en blanco en Europa y también en la Copa América.

Estos son los diez nominados:



Cristiano Ronaldo

Frenkie de Jong

Matthijs de Ligt

Eden Hazard

Harry Kane

Sadio Mané

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Mohamed Salah

Virgil van Dijk



Noticia en desarrollo...



DEPORTES