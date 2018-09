Los errores más graves del árbitro Wílmar Roldán

El árbitro colombiano Wílmar Roldán, el mejor juez del país y que se ha destacado en Suramérica, ha tenido un sinnúmero de errores en su carrera deportiva.

El último, el del martes pasado, en el juego entre Nacional de Uruguay y San Lorenzo de Argentina, por los octavos de final de la Copa Suramericana, pero son bien recordados otros, como el del Mundial del 2014; el de la final América vs. Chicó, en el partido Ríver Plata vs. Lanús en Copa Libertadores; y el del pasado Mundial de Rusia 2018.



En el compromiso de ida de la final del fútbol colombiano 2008 entre América vs. Chicó, Roldán pitó el final del juego cuando Fram Pacheco, jugador del Chicó, estaba en posición de gol, es más, anotó, pero el juez había terminado el compromiso segundos antes.

Las protestas no se hicieron esperar y Pacheco, el protagonista de la jugada, fue expulsado.



“No fue un error de regla, yo no fui en contravención de la regla sino del sentido común. El árbitro es el dueño del tiempo, ya se habían cumplido los tres minutos de reposición y podía terminar el partido; un juego no se puede terminar solamente en el cobro de pena máxima, pero el error mío está en que me desentendí de la jugada, no sé en qué momento el jugador se fue solo, no pensé en la jugada siguiente y el partido no se puede terminar en un avance comprometedor”, explicó Roldán, esa vez, a EL TIEMPO.

El árbitro es el dueño del tiempo, ya se habían cumplido los tres minutos de reposición y podía terminar el partido FACEBOOK

TWITTER

Luego, en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, el juez colombiano fue el central del partido México vs. Camerún, en el que el seleccionado Centroamericano venció 1-0 al africano.

Wílmar Roldán en el partido México vs. Camerún, del Mundial del 2014. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Roldán anuló tres goles, dos de ellos polémicos. Los asistentes fueron sus compatriotas Humberto Clavijo y Eduardo Díaz. Las dos acciones de gol tuvieron como protagonista a Giovanni Dos Santos, a quien el árbitro le anuló dos acciones por presuntos fueras de lugar.



Clavijo, en ambas ocasiones, levantó la bandera. Fifa analizó el caso, envió de regreso al juez de línea, pero dejó en el Mundial a Roldán.



En la Copa Libertadores del 2017, Roldán fue el árbitro del partido Ríver Plate vs. Lanús. El delantero Leando Scocco (River) ingresó al área del rival, pero el defensa de Lanús Iván Marcone le metió la mano al balón. El juez no pitó el penalti y tampoco pidió el VAR para analizar la jugada.

Wílmar Roldán, en el partido River Plate vs. Lanús. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Los jugadores de River protestaron, pero él, enérgicamente, les dijo que no utilizaría esa herramienta. En la repetición se ve que hubo mano clara.



Wilson Seneme, el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, dijo que el error de Roldán fue no haber recurrido al VAR.



“La jugada debió revisarse en el campo de juego por Roldán, ahí estuvo el error. Sin embargo, fue una jugada de interpretación que para el árbitro no fue penal y para los asistentes del VAR tampoco mereció ser revisada”, declaró Seneme.



Y para completar, en el Mundial pasado de Rusia, Roldán fue el protagonista de un hecho polémico en el partido Inglaterra vs. Túnez, pero dejó de sancionar dos penas máximas a favor de los ingleses.



En el partido Arabia Saudí vs Egipto, el colombiano pitó dos penaltis a favor de los árabes, muy polémicos. En el primero, el VAR le dio la razón, pero en el segundo el futbolista saudí cayó en el área y Roldán sancionó el penalti.

Wílmar Roldán en el partido Arabia Saudí vs. Egipto, en el Mundial de Rusia 2018. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Analizó el VAR y a pesar de que el jugador se dejó caer en el área mantuvo su decisión, por lo que no fue tenido más en cuenta para dirigir en la Copa del Mundo.



El martes pasado, en el juego Nacional de Uruguay vs. San Lorenzo, Roldán recibió críticas, pues expulsó al argentino Bautista Merlini, cuando este había ingresado un minuto antes al campo, debido a una supuesta falta, pues se ve más una lucha de balón dividido.





DEPORTES