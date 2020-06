Los 10 equipos que no ganaron ni un punto

Clasificar a un Mundial de fútbol y participar en él es de por sí el triunfo más grande que puedan tener algunos países.

Clasificar a un Mundial de fútbol y participar en él es de por sí el triunfo más grande que puedan tener algunos países.



Para esas naciones con escasa tradición futbolera, poco desarrollo del juego y a veces con un espíritu de aficionados, el solo hecho de participar ya los convierte en campeones y su meta máxima puede ser, al menos, anotar un gol.



En toda la historia de la Copa del Mundo han participado 79 selecciones nacionales y 10 de ellas perdieron los partidos que disputaron.



Son esas cenicientas que llegaron al gran baile y salieron rápido y a las carreras perdiendo la magia de la clasificación y quedando en los harapos de su fútbol.



Estas son las selecciones que no lograron ni un punto en su participación mundialista.



Irak



Ocupa la posición 70 de la historia mundialista.



Participó en México-86. Quedó eliminada en la primera ronda tras caer contra Paraguay (0-1), Bélgica (1-2) y con el anfitrión México (0-1).



Su único gol lo consiguió Ahmed Radhi.



Togo



Posición 71.



Fue una de las grandes sorpresas de los equipos clasificados al Mundial de Corea del Sur y Japón-2002.



Los malos resultados previos antes del Mundial provocaron un enfrentamiento entre su figura Emmanuel Adebayor y el entrenador Stephen Keshi. Rodó la cabeza del DT.



Para completar, en la antesala de la Copa del Mundo los jugadores no aceptaron el dinero que les darían y el nuevo técnico, Otto Pfister, renunció el día inaugural del Mundial: 48 horas después reasumió el cargo.



Togo perdió 2-1 contra el local Corea del Sur y 2-0 contra Suiza y Francia.Su único gol lo anotó Mohamed Kader.

Togo Mohamed Kader.

Canadá



Puesto 72 de la historia.



Participó en México-86 y perdió consecutivamente sus juegos contra Francia (0-1), Hungría (0-2) y la vieja Unión Soviética (0-2). Sin goles sin puntos sin victorias.



Indonesia



Lugar 73 de la clasificación histórica general.



En Francia-1938 participó cuando era la antigua Indias Occidentales Holandesas, siendo así el primer país asiático en una Copa del Mundo.



Clasificó al mundial porque sus rivales eliminatorias se fueron negaron a participar: Japón, por su participación en la guerra sino-japonesa y Estados Unidos, porque se negó a viajar a Róterdam para jugar porque no quisieron hacer un viaje tan largo.



Fue goleada 6-0 por Hungría… Debut y despedida.



De hecho, Indonesia es el país con menos partidos disputados en la historia mundialista. Esa goleada.



Panamá Rusia-2018



Puesto 74 de la clasificación general mundialista.



Su histórica participación es reciente: Mundial de Rusia-2018. Allá llegó llevada de la mano del entrenador colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.



En el debut perdió 3-0 con Bélgica. En el segundo encuentro fue goleada por Inglaterra 6-1. Cuando el partido iba 6-0, Abdiel Baloy marcó el gol del honor, que fue celebrado como si fuera el del título mundial por los jugadores y los aficionados panameños en la tribuna.



En el intermedio del ese partido ocurrió una charla entre ‘Bolillo’ Gómez y el entrenador inglés, Gareth Southgate. En un principio se especuló, por los gestos de ambos, que Gómez pedía clemencia para que los ingleses bajaran su producción en el campo en la goleada.



“No hay que desinformar. Yo no pedí clemencia. Le dije al entrenador de ellos, que habla español, que nosotros no íbamos a pegar más, pero que ellos tampoco lo hagan”, dijo el colombiano.



Según Gómez, en el intermedio los jugadores estaban disgustados pues perdían molestos en el camerino, pues perdían 5-0 y el presidente de la Federación Panameña de Fútbol entró al camerino molesto por la violencia con la jugaban los centroamericanos:



“Él me dijo que no podíamos dar ese espectáculo y como los muchachos estaban calientes y el panameño da mucha patada, pues me comprometí a controlar a los chicos y le pedí lo mismo al DT inglés, cuando salimos a la cancha”, explicó, entre las risas de los asistentes.



Cuando el partido iba 6-0, Abdiel Baloy marcó el gol del honor, que fue celebrado como si fuera el del título mundial por los jugadores y los aficionados panameños en la tribuna.Después de ese juego, el cierre mundialista de Panamá fue con otro derrota: 1-2 contra Túnez. La notación panameña fue un autogol.

Panamá Panamá en el Mundial de Rusia 2018.



Emiratos Árabes Unidos



Ocupa el lugar 75 de la tabla histórica general.



Participó en el Mundial de Italia 1990. Perdió en fila sus tres encuentros: 2-0 contra Colombia, 5-1 contra la poderosa Alemania y 4-1 contra la extinta Yugoslavia.



Se dio el gusto de anotar dos goles: Khalid Ismail lo hizo contra los germanos (2-1 parcial) y Ali Thani Jumaa lo marcó contra los yugoslavos (también para el 2-1 parcial)



China



Aparece en la fila 76



Jugó el mundial de En el Mundial de Corea del Sur y Japón de 2002. Perdió 2-0 contra Costa Rica, 4-0 contra Brasil y 3-0 contra Turquía.



Haití



La antepenúltima de la tabla general de los mundiales es Haití, por su desempeño en Alemania-74.



El comienzo de su debut fue soñado: enfrentó a la potencia de Italia que traía a su imbatible portero Dino Zoff, con un récord de 1.142 minutos sin recibir gol en partidos internacionales.



Pero al minuto 46, una descolgada el artillero Emmanuel ‘Mano’ Sannon, ganó en velocidad, eludió a Zoff y anotó el sorpresivo 1-0. Hasta ahí llegó el récord.



Luego Italia se puso firme y remontó con contundencia 3 a 1. Haití cató luego aplastado 7-0 por Polonia y perdió 4-1 con Argentina, también con gol de Sannon, quien fue elegido como el deportista del siglo pasado en Haití.



Haití también es recordado porque Ernst Jean-Joseph fue expulsado del Mundial por haber dado positivo en el control antidopaje: el primero de la historia mundialista.



Además se afirmó que para el partido contra Polonia, se contrató a un brujo para que maldijera uno de los dos arcos. Tras el 7-0 en contra el brujo pidió disculpas… ¡por maldecir el arco equivocado!

Copa Mundo Copa Mundo.



Zaire



República del Congo (Zaire)



La penúltima selección en la tabla general mundialista.



Tuvo un mundial pésimo: tres derrotas, 14 goles en contra y ninguno a favor.



Su participación, sin embargo, fue un hito al ser la primera selección del África Subsahariana (antes llamada ‘África negra’), con la que se denomina a los países de ese continente que no limitan con el Mediterráneo, en clasificar a un mundial.



La torpeza de sus jugadores aún es recordada.



Perdió con Escocia 2-0, Yugoslavia la goleó 9-0 (segunda mayor goleada de la historia mundialista, con Hungría a Corea del Sur de Suiza 54, también 9-0), y Brasil la venció 3-0.

Copa Mundo Copa Mundo. Zaire.



El Salvador



El último país en la tabla histórica de los mundiales, en el puesto 79, es El Salvador, que ha tenido dos participaciones en las Copa del Mundo y no ha ganado un solo punto. Todo lo ha perdido.



En México-70, Bélgica lo venció 3-0, México 4-0 y la extinta Unión Soviética 2-0. Se buen en blanco absoluto. Sin puntos ni goles.



En España-82 Hungría la trituro 10-1 (el mayor marcador en contra de la historia mundialista). Sin embargo, ese día El Salvador logró su único gol en las Copas del Mundo a través de Luis ‘El Pelé´ Ramírez. Fue el honor y el descuento (parcial 5-1).



Luego, El Salvador cayó contra Bélgica (1-0) y Argentina (2-0).





