En España están enloquecidos con James: se desbordaron en elogios

James Rodríguez comenzó el partido del Real Madrid y el Granada en el banco, pero el DT, Zinedine Zidane, lo envió al campo de juego al minuto 37 del segundo tiempo, y anotó en el triunfo 4-2 sobre el Granada.

De inmediato, los seguidores y la prensa en España se desbordaron en elogios para el colombiano, que se quitó la camiseta para celebrar del tanto que marcó en el segundo minuto de la reposición.



“El último cambio de Zidane después de una semana en la que un golpe en la cabeza del peroné le complicó la vida. Llegó su gol, el que sentenció, en un estadio que no marcaba desde el 6 de mayo de 2017... ante el Granada. Lo celebró como un loco y el Bernabeú lo aclamó”, escribió el diario Marca, en el análisis jugador por jugador.



James entró y el partido, a esta altura, lo ganaba el Madrid 3-2, pero estaba enredado, por lo que el ingreso del colombiano era necesario.



“No se pueden aprovechar más 8 minutos que el colombiano con ese gol de oportunista de área. Su celebración, quitándose la camiseta, habla de un jugador que, después de querer salir por no verse con oportunidades, se aferra a su sueño de triunfar en el Bernabéu”, escribió AS.



