James recargado: todos los dobletes de su carrera

Brillante es el momento que pasa James Rodríguez en su nuevo equipo, el Everton. Este sábado volvió a figurar con asistencia y dos goles, en la victoria frente al Brighton.

(Le puede interesar: Ingleses se desbordan en elogios para el Everton, Ancelotti y James)



James ya está acostumbrado a marcar por dos y hasta por tres. Este es el repaso estadísticos de sus dobletes en toda su carrera.



En Ligas

Con Porto

6-9-2011 vs Uniao Leiria

14-1-2012 vs Río Ave

2-11-2012 vs Marítimo



Con Mónaco

15-2-2014 vs Bastia

6-4-2014 vs Nantes



Con Real Madrid

1-11-2014 vs Granada

29-8-2015 vs Betis

26-4-2017 vs Deportivo La Coruña

6-5-2017 vs Granada

(Lea aquí la crónica del triunfo del Everton de este sábado)



Con Bayern

17-3-2019 vs Mainz (triplete)



Con Everton

3-10-2020 vs Brighton



En copas locales



Con Porto

22-5-2011 vs Vitoria Guimaraes (triplete)



Con Real Madrid

2-12-2014 vs Cornellá

4-1-2017 vs Sevilla

(Vea aquí los goles de Mina y James de este sábado contra el Brighton)



En Copa Libertadores



Con Banfield

10-3-2010 vs Nacional de Uruguay



Con Selección

28-6-2014 vs Uruguay



DEPORTES