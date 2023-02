El fútbol y el deporte dan para todo. Las estrellas mundiales no se escapan a la moda, a los tratamientos de belleza que impactan.

Son muy famosas las rinoplastias de Lionel Messi, Sergio Ramos y la del ciclista colombiano, Egan Bernal.



Pero hay un tratamiento que llama mucho la atención y es la de los dientes blancos, a lo que se han sometido varios de ellos.

Es una moda



Figuran en la lista Neymar, Roberto Firmino o Cristiano Ronaldo, quienes se sometieron para mejorar ese aspecto físico de su cuerpo.



Eugenia Cervantes es una experta en el tema, que siempre ha buscado que sus pacientes consigan armonía en su rostro.

Lionel Messi Foto: Tomás Cuesta. AFP



Han mejorado luego de tratarse con bótox, el ácido hialurónico, liftings faciales y las cirugías. “No nos podemos olvidar que, en el tercio inferior, la sonrisa juega un rol clave. “Por eso es que una sonrisa como la de Cristiano Ronaldo es muy reconocible a simple vista”, dijo Cervantes.

Lo que le piden



“Me dicen: yo quiero la sonrisa de este actor o de tal futbolista, pero siempre les digo que no está mal tener una referencia estética, sin embargo, cada persona tiene su propia esencia y eso debe verse reflejado también en la sonrisa”, comentó.

Se conoció que los tratamientos que más se usan son las carillas después de llevar brackets u ortodoncia invisible.



Los futbolistas no solo buscan que la dentadura sea alineada, sino que el color blando sobresalga. Por lo anterior, se usan carillas de porcelana para lograr una sonrisa más atractiva.



Deportes