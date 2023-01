Lionel Messi terminó el año muy activo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, puso dos mensajes para celebrar el fin de año, que para él fue inolvidable. El primer estuvo cargado de emoción y el segundo, solamente con fotos, generó opiniones divididas.

Messi recordó este sábado a su "familia maravillosa", a los amigos que lo "apoyan siempre" y en "especial" a sus seguidores por el "aliento" que recibió al terminar un año en que cumplió el sueño de ganar el Mundial de Qatar con Argentina, en el primer mensaje que publicó.



Junto a cuatro fotos con su familia -su esposa y tres hijos-, Messi publicó en sus redes sociales: "Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió".



"Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", valoró el astro argentino.



Y agregó "un recuerdo muy especial" para todas las personas que lo "siguen" y lo "bancan", a quienes les dedicó: "es increíble poder compartir este camino con todos ustedes".



"Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país, como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño", reconoció.



Messi envió un "abrazo enorme a todos", tras desear que el 2022 "haya sido también maravilloso para todos" y "toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023".

La curiosa pinta de Messi para recibir el 2023



Además de las reacciones al segundo mensaje, llamó la atención la ropa que utilizó en las fotografías, alejada completamente del aire deportivo con el que generalmente aparece.



Messi aparece vestido con una camisa satinada de color verde oliva, con bordes naranjas en las mangas y en la parte baja, con una pantaloneta con los mismos colores y diseño.



Las prendas son de marca Gucci. La camisa cuesta en la página web de la marca entre 850 y 950 euros, mientras que el pantalón está avaluado en 1,183 euros. Ambos productos se encuentran agotados.



El atuendo de Messi generó opiniones divididas. Mientras algunos lo aprobaron y dijeron que un campeón mundial podía vestirse como quisiera, otros le dijeron que parecía estar en pijama.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes