El regalo de navidad que pidió el presidente del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, realizó el tradicional brindis navideño junto a los entrenadores de los primeros equipos de fútbol -Zinedine Zidane- y baloncesto -Pablo Laso-, y sus respectivos capitanes -Sergio Ramos, Marcelo, Felipe Reyes y Sergio Llull-, en el que deseó que “el 2020 sea un año de éxitos y títulos” para ambas secciones.

"Para este nuevo año pido salud, trabajo y felicidad para todos. Queremos que el año 2020 sea un año de éxitos y títulos para nuestros equipos de fútbol y baloncesto. Tendremos siempre presente nuestro lema de no rendirnos nunca y seguiremos trabajando con la misma ilusión para que el Real Madrid continúe siendo la institución deportiva más querida y admirada del mundo. Felices fiestas a todos", dijo en declaraciones difundidas en la web del club.



“Como todos sabemos, el Real Madrid es un sentimiento universal que une a millones de personas en todo el mundo. A nuestros socios y aficionados os deseo que paséis unas felices fiestas en compañía de vuestras familias y de vuestros seres queridos", comenzó diciendo el presidente del Real Madrid.

Florentino ponderó la labor de la Fundación Real Madrid: “Son unas fechas muy especiales en las que no debemos olvidar uno de nuestros principales valores, como es el de la solidaridad. Nos sentimos orgullosos de la labor solidaria de nuestra Fundación Real Madrid. Estamos en 80 países al lado de los que más nos necesitan, especialmente los niños y niñas que están en grave riesgo de exclusión social".



Zidane se refirió al buen estado de forma del equipo, segundo en LaLiga Santander a dos puntos del Barcelona y clasificados para octavos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentará contra el Manchester City.



Además, el club blanco disputará en enero la Supercopa de España y comenzará su andadura en la Copa del Rey.



"Queremos seguir con nuestra buena dinámica y con los resultados que nos están permitiendo seguir vivos en todas las competiciones que estamos disputando. No voy a pedir nada más porque estamos todos muy enchufados en lo que estamos haciendo y eso es lo más importante para un entrenador. Sabemos la importancia que tiene nuestra afición y vamos a dar lo máximo para que esté orgullosa de nosotros. Así es como vamos a poder conseguir cosas importantes este año", declaró.



Por su parte, Pablo Laso vivió en 2019 otro año exitoso en el que logró ganar la Liga Endesa y la Supercopa de España, por lo que al 2020 le pidió continuidad: "Lo primero es salud en todos los aspectos de la vida tanto personal como profesionalmente. A partir de ahí puedes pedir mil cosas.



A nivel profesional me gustaría que el equipo siguiera siendo competitivo, como ha demostrado en los últimos años, y que tengamos muchos éxitos que alegren a todos los madridistas", dijo.



Sergio Ramos, capitán del primer equipo de fútbol del Real Madrid, centró su discurso en la salud para que pueda seguir sumando partidos con la camiseta blanca: "A 2020 le pedimos muchos éxitos a nivel profesional para todo el equipo y que nos respeten las lesiones. Llegar también vivos a las tres competiciones. Nos gusta llegar al final estando bien en Liga y haciendo un buen papel tanto en la Champions League como en la Copa del Rey.



En lo personal, que me sigan respetando las lesiones y que pueda disputar el mayor número de partidos con mi club, que es lo que más feliz me hace", comentó.



Un deseo que compartió el brasileño Marcelo, segundo capitán, que se está recuperando de su cuarta lesión de la temporada: “Al año nuevo le pido salud porque sin salud es imposible conseguir las cosas que quieres. También muchos éxitos, alegría y cosas buenas. A nivel personal mucha salud y que no tengamos lesiones. Que seamos felices y que disfrutemos de la vida como se pueda, sobre todo dentro del campo, que es lo más bonito", aseguró.



En el caso del primer capitán del equipo de baloncesto se centró en, a sus 39 años, poder seguir celebrando títulos con el Real Madrid: "Lo único que pido y lo más importante es salud para mi familia y mis seres queridos. A nivel profesional que sea un año lleno de éxitos y en el que conquistemos muchos títulos y podamos celebrarlos con todos los madridistas".



Por último, Sergio Llull aseguró que lo darán todo para seguir ganando trofeos en 2020: "Personalmente deseo mucha salud para todos y que nos respeten las lesiones. Profesionalmente, que tengamos un año lleno de éxitos. Vamos a luchar y a dar el 100% para intentar conseguir muchos títulos y celebrarlos con nuestra gran afición", declaró.



