Pep Guardiola aclaró que no está pensando en irse del Manchester City

Josep Guardiola, técnico del Manchester City, aclaró que no está pensando en dejar el club al final de su contrato, en 2023, aunque reiteró que sí quiere tomarse un descanso cuando finalice su vínculo.

Guardiola había hablado del tema en una reunión con empresarios brasileños en Zoom, por lo cual fue tema para la rueda de prensa antes del partido contra el Arsenal.



"Ahora mismo, hoy, no tengo motivos para irme. No creo que en dos temporadas me vaya del Manchester City". FACEBOOK

"No estoy pensando en irme después de dos años. Podría irme en dos meses si los resultados no son buenos, o la organización está cansada de mí, o no puedo manejar mejor a estos jugadores", dijo Guardiola.



"Puedo irme en tres meses como puedo irme en cinco años. Lo que dije sobre una conexión de Zoom con gente de negocios en Brasil es que después de mi período con el Manchester City, me tomaré un descanso, eso es seguro”, aseguró.



El DT insistió en que está contento en el club. "Ahora mismo, hoy, no tengo motivos para irme. No creo que en dos temporadas me vaya del Manchester City. Estoy comprometido a jugar mejor, ese es mi objetivo esta temporada y lo voy a intentar”, expresó.



Eso sí, Guardiola fue reiterativo con el tema del descanso. "Eso es seguro que cuando termine voy a descansar un poco porque son 12, 13 años con una parada corta”, señaló.



"Después de eso, tal vez un nuevo equipo después del descanso, o una selección nacional si alguien me quiere, pero no dije que terminaría en dos años en el Manchester City", concluyó.



