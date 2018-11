Los colombianos que jugarán el 'superclásico' de la Libertadores

Boca Juniors terminó de hacer la tarea, este miércoles venció en el marcador global 4-2 a Palmeiras, y permitió lo que todo el continente estaba esperando: una final de Copa Liebertadores River Plate vs. Boca Juniors. Y en el juego más esperado en la historia del fútbol suramericano, y tal vez del mundo, habrán cinco colombianos representando a los dos equipos.

Serán Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, con River; y Wílmar Barrios, Sebastián Villa y Edwin Cardona, con Boca Juniors. Entre los cinco hay realidades distintas de cara al juego de ida que será el próximo miércoles, 7 de noviembre.



Los que vienen en el mejor nivel son Borré y Villa. El de River ha sido fundamental para su equipo durante todas las fases finales de la Libertadores: marcó goles en los juegos de vuelta contra Racing, Independiente y Gremio.



Villa, por su parte, con poco tiempo se metió entre los 11 titulares en un mar de figuras que tiene el elenco xeneize. Este miércoles fue importante en el esquema del técnico Guillermo Barros Schelotto y puso la asistencia del primer gol.



A Quintero, se le ha sostenido por su inmenso talento y capacidad en el uno contra uno, sumado a las gambetas y pases quirúrgicos. No obstante, contra Gremio, en las semifinales no pesó su presencia y fue sustituido en el juego de vuelta; en el de ida, a pesar de su esfuerzo no pudo evitar la caída de su equipo.

Barrios es la fiera del mediocampo de Boca, único e inamovible. Desde la primera vez que entró a jugar en La Bombonera se notó que no le iba a quedar grande la camiseta azul y oro, y cada vez que puede se gana el aplauso de los hinchas.



El que tiene la actualidad más complicada es Cardona. El volante no fue tenido en cuenta para los juegos de las semifinales contra Palmeiras, los rumores crecen y crecen acerca de su salida del club y que el equipo no va a hacer uso de la opción de compra que está por 7 millones de dólares.



Estos serán los representantes de Colombia en el partido más importante de la historia del fútbol suramericano. Boca - River, River - Boca, 180 minutos para ser el campeón de la Copa Libertadores.



