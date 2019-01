Colombia, con otros nombres y táctica para cambiar en el Sub-20

Luego de clasificar in extremis y de milagro al vencer a Chile 0-1 con gol de un zaguero (Carlos Cuesta), de carambola y en el descuento, la Selección Sub-20 de Colombia empieza hoy, contra Brasil (3:30 p. m., con TV del Canal Caracol), la disputa del hexagonal final del Suramericano Juvenil que entregará cuatro cupos al Mundial de Polonia.

Durante la primera fase, el equipo colombiano tuvo graves problemas de volumen de juego, generación de opciones y, por sobre todo, de definición, lo que estuvo a punto de costarle la eliminación.

“Colombia tiene ansiedad a la hora de definir los partidos”, explicó de manera reiterada el entrenador Arturo Reyes. Colombia en la primera fase perdió 0-1 contra Venezuela, empató 0-0 contra Brasil, y derrotó 1-0 a Bolivia y Chile.

Ahora, en el hexagonal que completan Ecuador y Argentina (que juegan hoy a las 5:50 p. m.) y Venezuela y Uruguay (que cierran la jornada a las 8: 10 p. m.), los 6 equipos empiezan de ceros.



“Hemos tenido un nuevo renacer y después de reflexionar en lo que tenemos que mejorar, vamos a enfrentar este hexagonal y un rival como Brasil, al que conocemos bien y nos conoce bien”, admitió Nelson Flórez, uno de los asistentes de Reyes.

Cambios de nombres

La formación titular que logró la sufrida clasificación contra Chile tendrá, aparentemente, tres nombres distintos. Ellos son, precisamente, los de los jugadores que entraron de cambio en el segundo tiempo de ese mismo partido y colaboraron para conseguir el triunfo: el volante de marca Klíver Moreno, el extremo José Enamorado y el atacante Dilan Ortiz.



Los jugadores que pierden el puesto son Gustavo Carvajal y Rivaldo Correa, además del delantero Jáder Valencia, que no puede ser parte del equipo ya que debe pagar una fecha de sanción automática por haber sido expulsado.



Cabe recordar que, además, el volante Luis Fernando Sandoval aún no se recupera de dolencias musculares.

Cambio táctico

Pero más allá de las variantes nominales, el técnico Reyes hará una variante en la ubicación de sus jugadores en el campo con la idea de ganar más volumen con la pelota en la mitad de la cancha y más presencia ofensiva: del 4-4-2 inicial contra Chile pasará a 4-2-3-1 (véase gráfico), en el que se destaca el cambio de posición de Yeison Tolosa, el jugador estelar del equipo, el más técnico, el desequilibrante, el más habilidoso, que será ubicado en el centro del mediocampo, detrás del punta. Tolosa venía jugando muy abierto en la banda izquierda, pero cayendo por el centro fue más claro, tuvo más remate al arco desde el borde del área (con tiros en los palos) y encontrando más asociación de pase.



“A Brasil ya lo enfrentamos, pero todos los partidos no son iguales. No hay que perder la identidad de nosotros, que es mover el balón y hacer daño a los brasileños, porque los extremos no ayudan mucho en defensa y hay que aprovechar eso”, analizó el lateral zurdo Brayan Vera, que hoy será titular.



“Obviamente, podemos dar mucho más. No sé qué nos ha faltado por ahí, pero vamos a ir recuperando el fútbol que nosotros tenemos. Es un poco estresante saber que nosotros nos jugamos la vida porque no nos marquen gol y que creamos muchas oportunidades y no concretemos. Estamos seguros de que a los de adelante se les abrirá la puerta”, agregó.



Brasil, por su parte, también ha sufrido en la primera ronda. Luego del empate 0-0 con Colombia (partido en el que ambos se respetaron mucho y prefirieron un mal arreglo que un buen pleito), venció 2-1 a Venezuela, perdió 0-1 con Chile y venció 1-0 a Bolivia.



Además del título suramericano de la categoría (que Colombia lo ha logrado tres veces), los cuatro primeros del hexagonal clasificarán al Mundial Sub-20, que se disputará en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio.



Alineación probable: Mier; Palacios, Reyes, Cuesta, Vera; Moreno, Alvarado, Angulo, Tolosa, Enamorado; Ortiz.



DEPORTES