La Selección de Queiroz también tiene rotaciones

En los nueve partidos en que ha dirigido hasta ahora a la Selección Colombia, Carlos Queiroz ha utilizado a 34 jugadores, sin contar los que fueron convocados, pero no han tenido un solo minuto en la cancha en esta era. Y tanto en las dos fechas Fifa como en la fase de grupos de la Copa América, el portugués siempre aplicó una fórmula: cambiar casi todo el equipo de un partido a otro, en el caso de los amistosos.

Queiroz sigue en plan de mirar y observar jugadores, sabiendo que ya tiene una base con la que trabajó en la Copa América, pero quiere estar preparado por si llega algún inconveniente con la nómina base. Ya le pasó en esta convocatoria, para los partidos contra Brasil, que se jugó el viernes con empate a dos goles, y Venezuela, programado para mañana en Tampa. En estos juegos no tiene a los dos máximos referentes de la Selección, James Rodríguez y Radamel Falcao García.



“Queremos a todos los jugadores en forma física, técnica y mental muy alta. Pero hay situaciones que no podemos cambiar, hay que reinventar soluciones. Que cuando llegue la necesidad, estén los jugadores y que los jugadores estén bien”, explicó Queiroz. “Tenemos que encontrar una forma que los entrenadores residentes de la Selección puedan trabajar con los menores, trabajar bien con los clubes, hacer un plano de formación y también empezar con los Sub-23, los Sub-20, los Sub-17, un plano que no tiene límites”, agregó.

Entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Miguel Bautista



La filosofía de las rotaciones de la que tanto se habla en algunos equipos en Colombia, especialmente en Atlético Nacional, también la aplica Queiroz en la Selección. En los amistosos suele mover la nómina. El día de su debut, contra Japón, el 22 de marzo, los titulares fueron Camilo Vargas; Helibelton Palacios, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Déiver Machado; Jefferson Lerma, Wílmar Barrios, Sebastián Villa; James, Luis Fernando Muriel y Falcao. Cuatro días después, contra Corea del Sur, solamente repitieron tres jugadores: los dos centrales y Villa.



La misma fórmula la aplicó en los amistosos contra Panamá y Perú, justo antes de la Copa América: en El Campín, contra los panameños, jugaron Ospina, Arias, Zapata, Lucumí y Tesillo; Cuadrado, Barrios y Cardona; Muriel, Roger Martínez y Falcao. En Lima, solo repitieron Ospina, Tesillo, Cuadrado, Muriel y Falcao.



Incluso, en la Copa América, con el equipo clasificado a cuartos de final con anticipación, se dio el lujo de cambiar toda la nómina contra Paraguay, en la que solamente Juan Guillermo Cuadrado repitió con respecto a los titulares.



Estos partidos, aunque a Queiroz no le gusta llamarlos amistosos y también le da mucha importancia al resultado, son para eso, para experimentar. Pero la cabeza del técnico está en los dos objetivos que se vienen en 2020: la Copa América en la que Colombia será local y el comienzo de la ruta para Catar 2022.



“No vamos a jugar con las palabras, Colombia tiene la ambición de prepararse bien. Espero que los jugadores colombianos tengan la facilidad y la oportunidad de jugar más, de llegar con más ritmo y más preparación”, explicó el DT y dijo: “Cuando llegue la eliminatoria, los necesitamos con mucho ritmo e intensidad, para jugar 90 minutos. Estamos buscando todas las soluciones desde ya, pensando en la Copa con diez meses de anticipación, pero la eliminatoria viene en marzo. En diciembre debemos tener todo listo para empezar a ganar puntos”, concluyó Queiroz el viernes, tras el empate con Brasil.



