¿Otra vez patea el tablero? Así jugaría Colombia contra Argentina

El dilema está ahí, latente: Colombia hizo un buen trabajo defensivo y le sacó un punto a Brasil. Ahora debe enfrentar al otro gran favorito del Preolímpico, Argentina, candidato a conseguir una de las casillas para Tokio 2020. ¿Le jugará igual?

El técnico Arturo Reyes sigue explorando posibilidades. Ya en el partido pasado sorprendió al cambiar el esquema que había tenido durante todo el campeonato: sacó a Ricardo Márquez, su hombre en punta, y metió un volante más de marca, Kevin Balanta.



Sin embargo, Reyes volvería a patear el tablero para el juego que podría ser definitivo para buscar la clasificación. Cabe recordar que un triunfo deja a la Selección con un pie en Tokio, y un empate dejaría al equipo dependiendo de sí mismo, eso sí, con la necesidad de ganar.



¿Qué haría Reyes? Al parecer, el DT volvería a su plan inicial, es decir, a los dos volantes de recuperación, el tridente Benedettti-Carrascal-Cetré y un hombre en punta. Pero cambiaría nombres.



Al lado de Eduard Atuesta, entraría de nuevo Kevin Balanta, como lo planteó Reyes en el primer partido del Preolímpico, que perdió 2-1 frente a este mismo rival. Ese día, Balanta salió lesionado. El sacrificado sería Jaime Alvarado, quien, justamente, reemplazó ese día a Balanta.



La otra novedad sería el delantero. No volvería Márquez, sino que Reyes le daría la titular a Ménder García, atacante del Once Caldas que no ha podido jugar en lo que va del torneo. García estuvo hospitalizado por un cuadro viral.



La formación titular aún no está confirmada. ¿Reyes prepara otra revolución?



José Orlando Ascencio

Enviado especial de EL TIEMPO

Bucaramanga

@josasc​