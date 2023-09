El fútbol suramericano se sacudió este martes, cuando la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió anular los dos torneos de la División Profesional de 2023 por denuncias de amaños y corrupción en los partidos.

La FBF determinó que se realizará un campeonato "relámpago" en lo que resta del año. Además presentará ante la Fiscalía una denuncia formal por "estafa agravada y asociación delictuosa" tras revelar la conformación de una presunta "red de corrupción" que involucra a jugadores, dirigentes, exdirigentes y árbitros.



"Por 14 votos a favor, una abstención y dos en contra (se ha resuelto) la anulación de los torneos Todos contra Todos y el torneo de la Copa 2023 ", dijo Costa en una conferencia de prensa.



(Lea también: Millonarios suspendió venta de boletas para el clásico con Santa Fe: esta es la razón).



Este lunes se filtró un audio en el que se muestra la forma como se arreglaban los partidos. En él se revela una conversación que involucra al presidente del club Vaca Diez, Marcos Rodríguez, y el árbitro Gaad Flores, que fue designado para pitar un partido entre su equipo y el Nacional Potosí.

El audio que muestra la grave corrupción en Bolivia



En la charla, Rodríguez le pide abiertamente a Flores arreglar el partido y le da detalles de lo que tiene que hacer. A continuación, la transcripción de la charla:



- "¿Estás solo?", pregunta el dirigente.



- “Sí, ya me alejé de los muchachos”, responde el juez.



- "Nosotros necesitamos que haya cinco goles en el partido, sí o sí tiene que haber. La cuota no nos está pagando lo que queríamos. O sea, mucho más goles para recibir más, un golpe duro sería para nosotros. Tiene que haber cinco goles, indistintamente quién sea. Pero es importante que haya tres en el primer tiempo. ¿Ya? Puedes cobrarnos penal a nosotros, no te preocupés, inducirnos a que nos hagan tres goles en el primer tiempo. Ya ahí hay tres verdes en tus manos", dijo Rodríguez.



- “Perfecto”, contesta el árbitro.



- "Estoy tratando de que te pongan de VAR contra Independiente, ahí queremos hacer las cosas más grandes", replicó el directivo.



- "¿Con Nacional usted ha hablado?", preguntó el árbitro.



- "No hay problema. Podés cobrar un penal", respondió el dirigente.



Luego, el presidente de Vaca Diez le dijo al árbitro Flores que ya había hablado con el presidente de la Comisión Arbitral, Alejandro Mancilla.



(Siga aquí: Video: Teófilo Gutiérrez pierde el filtro y encara a periodista en rueda de prensa).



El partido, que se jugó el pasado 5 de agosto, terminó 6-1 a favor de Nacional de Potosí. Se marcaron cuatro goles en el primer tiempo. El local hizo tres: anotaron el argentino Martín Prost, en dos ocasiones, y el colombiano Tommy Tobar, de penalti, tras una mano ingenua de un rival. El descuento fue un autogol de Oscar Añez.



En la segunda etapa, llegaron tres goles más del Nacional de Potosí, dos de Prost y uno de Tobar.

Al parecer, fue el propio árbitro quien les entregó el audio a los dirigentes, arrepentido de lo que pasó. Por su parte, Rodríguez pidió una licencia, pero otros dirigentes del Vaca Diez están pidiendo su renuncia.

#ÚltimaHora 🔴

Caso amaños de partidos: Marcos Rodríguez se aleja temporalmente de la presidencia de Vaca Díez



Rodríguez solicitó licencia luego de que salieran a la luz unos audios sobre supuesto amaños de partidos, en los que él estaría involucrado. pic.twitter.com/bN57VTyMIj — Última Hora TV (@UHTVBolivia) September 5, 2023



“Con lágrimas en los ojos nos mostró la copia de la licencia que solicitó y me pidió que yo asuma como presidente del club de manera interina, pero lo que vamos a hacer como directorio es solicitar su renuncia definitiva para que las investigaciones continúen”, dijo el presidente interino del Vaca Diez, Roger Franco.



Días atrás se había filtrado otro audio, en el que no se reconoce a los interlocutores. Uno de ellos le ofrece a otro 5.000 dólares por cometer un penalti.



“Hay un amigo que quiere dar 5 mil dólares para que hagas un penal en el minuto 80 al 90… Como juegan contra Bolívar sería más fácil, tu sabes que Bolívar ataca, ataca, ataca, ataca y ahora que trajeron a Da Costa y Bruno Savio, peor… Del minuto 80 al 90 tienen que marcarles un gol a ustedes, si les marcan 5 mil dólares para entregártelo”, dice el audio.

Tras la decisión de anular los dos campeonatos que se han jugado en Bolivia este año, Mancilla fue destituido, al igual que las dos personas que lo acompañaban en la Comisión Arbitral, Wilson Estrada y Juan Carlos Cardozo.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes