Los audios del presunto acoso sexual en la Selección Colombia Femenina

Pasaron 5 meses de las denuncias que se hicieron en contra de Didier Luna, técnico de la Selección Colombia Sub-17, y las primeras pruebas salieron a la luz. Se hicieron públicos los primeros audios que hablan del presunto acoso sexual que sufrieron algunas futbolistas menores de edad por parte del entrenador.

En la revista 'Semana', la periodista Vicky Dávila publicó los audios con conversaciones de Carolina Rozo, fisioterapeuta, que hablaba con las jugadoras cuando ocurrieron los problemas.

Jugadora: Yo iba por el pasillo...Íbamos en toalla porque salíamos de una recuperación... Entonces me empezó a hablar... Yo llegué a mi pieza y entonces yo estaba sola... Y entró a mi pieza... Se me acercó y me dio un beso en la boca.



CAROLINA: ¿Didier?



Jugadora: Sigifredo, por eso yo ya casi no le hablo.



CAROLINA: ¿De verdad,Cano?



Jugadora: Se lo juro, y yo me asusté, si no que yo no digo nada porque si yo le digo a Didier es para problemas.



CAROLINA: No, ¿pero Didier nunca la ha acosado a usted? La verdad.



Jugadora: Pues en ocasiones, o sea como que me da un beso en la boca.



CAROLINA: Marica.



Jugadora: ¿Uno qué hace ahí, ah?, quedarse callado, un día uno necesita de ellos.



CAROLINA: No, no diga eso porque ellos toda la vida no van a estar en esto.



Jugadora: Pero por el momento sí...



CAROLINA: En este momento puede que tengan poder pero eso no se hace. ¿Y usted no le dijo nada a Sigifredo?



Jugadora: No, y me decía es que yo me separo de mi esposa...



Jugadora: Por eso yo casi ya no lo saludo y él me dice dizque… ya no me hablás no.



CAROLINA: Tenaz.



Jugadora: Eso lo castiga Dios...



CAROLINA: Y él es cristiano, ¿no?



Jugadora: Cristiano de mierda...



CAROLINA: Pero (Didier Luna) lo ha intentado… La cola se la ha cogido.



Jugadora: Ah, pues él me mantiene cogiendo la cola.



CAROLINA: No Cano, muy mal, esto está mal.

También, está involucrado Sigilfredo Alonso, preparador físico. El papá de una jugadora, Jhon Darío Cano, contó también lo que le dijo a la Fiscalía.



"En cuanto al señor Didier Luna (técnico), mi hija me cuenta que… este señor ha tratado de besarla cuando hacen goles. Inclusive, ella un día se golpeó la parte íntima y este tipo le dijo que él le daba besitos para que le pasara el dolor. Le palmeaba la cola sin tener razón. Sigilfredo la sujetó por la cintura bruscamente y trató de besarla… Le dijo que si era capaz de bañarse con él", le dijo a Vicky Dávila en 'Semana'.

Jugadora: A Vale se lo dijo (Didier Luna) el día de la piscina que estábamos Gisella, yo y Sara bañándonos…a Kelly le hizo quitar el pantalón... Kelly se lo quitó y quedó bañándose en panty y en top ....Vale no se lo quiso quitar, le dijo que no, ...después me dijo ese man está loco, cómo me voy a quitar el pantalón.



CAROLINA: Eso está mal, eso no está bien. De pronto ustedes se sienten presionadas por un puesto acá.



Hasta el momento, los hechos siguen sin resolverse legalmente y ahora la jugadora menor de edad y Carolina Rozo enfrentan una denuncia por injuria.



REDACCIÓN FUTBOLRED