El artículo 18 del reglamento, argumento de Boca para pedir los puntos

Ya reposa en las manos de los responsables de la Conmebol una demanda de Boca Juniors, apoyada en imágenes, diagnósticos médicos y una serie de pruebas adicionales de las fallas e irregularidades que obligaron al aplazamiento del partido de vuelta de la final, primero del sábado al domingo y después a una fecha indeterminada.

Su argumento es el artículo 18 de la competencia, relativo a las sanciones para clubes y federaciones, en concordancia con el artículo 64 de los estatutos de la Conmebol.



¿Qué dice el artículo 18? Aquí el resumen de las sanciones a las que se exponen los clubes:



a) Advertencia, b) Reprensión, amonestación o apercibimiento, c) Multa económica, que nunca será inferior a cien dólares americanos (US$ 100) ni superior a cuatrocientos mil (US$ 400.000), d) Anulación del resultado de un partido, e) Repetición de un partido, f) Deducción de puntos, g) Determinación del resultado de un partido, h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada, i) Cierre total o parcial del estadio, j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado, k) Obligación de jugar un partido en un tercer país, l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones, m) Retirada de un título o premio, n) Retirada de licencia, o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.



