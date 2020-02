35 datos imperdibles de Cristiano Ronaldo en su cumpleaños 35

Cristiano Ronaldo llega este miércoles a su cumpleaños número 35. Lo celebra siendo el jugador estelar de la Juventus, y uno de los dos mejores futbolistas del mundo junto a Lionel Messi. En esta fecha especial, recordamos 35 hechos, datos y récords que ha dejado el portugués en su carrera deportiva.

1. Una anécdota muy famosa de la vida de Cristiano Ronaldo es que cuando tenía quince años de edad fue diagnosticado con un problema de corazón, sí, de corazón, algo que pudo haberle impedido jugar al fútbol y ser la estrella que hoy es. Fue operado con cirugía láser en el área del problema. La cirugía se realizó por la mañana y Cristiano fue dado de alta esa misma tarde, salió como nuevo, listo para jugar y ser uno de los mejores futbolistas del mundo.



2. Su nombre. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro debe su nombre a un homenaje de su familia al expresidente de los EE. UU. Ronald Reagan, al cual admiraban mucho. Algunos versiones dicen que el nombre lo escogió su padre, aunque fue su propio padrino, Fernao Barros Sousa, quien en una entrevista reveló que el nombre lo puso la mamá. Y sí, por el expresidente norteamericano.



3. Cristiano no siempre fue millonario. De hecho, le tocó muy duro al comienzo de su carrera deportiva. Una prueba de ello es una anécdota que contó en una entrevista: que a los 12 años no tenía dinero ni para comer, así que iba con otros niños de la pensión del Sporting a un Mc Donald's cercano en el que tres empleadas, una de ellas llamada Edna, les regalaban las hamburguesas que sobraban. Ronaldo nunca olvidó este episodio y hace poco se dio a la búsqueda pública de una de estas mujeres, de Edna, quien finalmente apareció.



4. Alcohol. Cristiano tuvo una infancia difícil, no solo por la falta de dinero de la familia y los sacrificios de su madre para criarlo, sino por el problema de alcoholismo que tuvo su padre, José Dinis Aveiro, quien trabajaba como pescador y quien falleció justamente víctima del alcoholismo, a los 51 años, por una insuficiencia hepática. La historia cuenta que murió mientras su hijo estaba concentrado con el seleccionado de Portugal para disputar un encuentro clasificatorio para el Mundial 2006. El padre de Ronaldo no alcanzó a ver todo lo que lograría su hijo en el fútbol.

Gol de chilena de Cristiano Ronaldo. Foto: EFE



5. El fichaje. El seis de agosto de 2003 es una fecha especial para Cristiano, ese día el Manchester United jugó un partido amistoso contra el Sporting de Lisboa, donde ya jugaba Ronaldo. El resultado fue lo de menos. Lo importante fue ese chico flaco y espigado que deslumbró a todos con su velocidad, sus regates y su remate. Era Cristiano, que no desaprovechó la oportunidad. El DT Sir Álex Ferguson ordenó su fichaje de inmediato, por 17 millones de euros. Ahí, Ronaldo empezó su carrera hacia la élite. El DT reveló después que el Arsenal ya le seguía la pista al jugador.



6. Galáctico. El 11 de junio de 2009 es otra fecha que marca la historia de Cristiano Ronaldo. Ese día el Real Madrid confirmó su fichaje, por 96 millones de euros. Una cifra inédita en ese entonces, con la que el portugués se convertía en el traspaso más caro de la historia del fútbol.



7. Tatuajes. A pesar de su vida de superestrella y a diferencia de muchos futbolistas, Cristiano Ronaldo no es un hombre de tatuajes. No luce ni uno en su cuerpo. Esto se debe a que es un donante habitual de sangre. Tras cada tatuaje se debe esperar al menos cuatro meses para poder hacer una donación, así que Cristiano, que ha sido colaborador de la Cruz Roja, no contempla los tatuajes en su estilo de vida.



8. Multimillonarios. Hoy, cuando ya es una estrella, Cristiano atesora una fortuna. Según el informe de la revista especializada Forbes, en su balance de los últimos 10 años, Ronaldo aparece en segundo lugar entre los deportistas más millonarios del mundo, con USD 800 millones, solo detrás de Floyd Mayweather: USD 915 millones.



9. Redes sociales. Este años Cristiano se convirtió en la primera persona en alcanzar los 200 millones de seguidores en Instagram. Un hito solo superado por la propia red social, con 331 millones. Messi tiene 142 millones de seguidores, y Neymar, 133.

Sin exhibir ni el juego ni el poder físico de temporadasprecedentes, Cristiano Ronaldo firmó el mejor año de su carrera ycompletó su palmarés con un título con la selección portuguesa. Foto: Francisco Leong /AFP



10. Los autos: una de sus pasiones es la colección de autos, y puede darse el lujo de tener lo más codiciados. Range Rover Sport, Rolls-Royce Ghost, Maserati GranCabrio, y un Porsche 911 Turbo, figuran en su amplia colección, según una publicación especializada cuando jugaba en el Real Madrid.



11. Vamos con sus cifras. Cristiano tiene en total 31 títulos en toda su carrera. ¡31! El primer fue la FA Cup de la temporada 2003-2004, con el Manchester United. El último, el título de la Seria A italiana que ganó con Juventus. Es una máquina de ganar trofeos.



12. La Champions: Ronaldo tiene una conexión especial con la Liga de Campeones, ya que la ha ganado 5 veces: 4 con Real Madrid, en su mejor etapa, y una con el Manchester United. No es el único, pero sí el más reciente. Está igualado, por ejemplo, con Alessandro Costacurta y Paolo Maldini, ya retirados.



13. Balón de oro: 5 veces se ha llevado el Balón de Oro que lo acreditó como el mejor futbolista en esas respectivas temporadas. El último balón dorado que ganó fue en 2017. Los otros fueron en 2008, 2013, 2014, 2016. En los dos últimos años tuvo que ver cómo la pelota dorada se la llevaban Modric y Messi.

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, recibió este año su cuarto Balón de Oro como recompensa por su segundo título de Liga de Campeones y el primer triunfo internacional con Portugal. Foto: AFP



14. Bota de Oro: 4 veces se ha ganado la Bota de Oro como goleador en Europa. 2008, 2011, 2014 y 2015. Sin embargo, los últimos tres galardones han sido de Messi. Es el primer jugador en ganar la Bota de Oro en dos ligas distintas (Premier League y La Liga de España). Este récord es compartido con Luis Suárez.



15. The Best: 2 veces fue galardonado con el premio The Best de la Fifa, como el mejor futbolista del mundo. Fue en 2016 y 2017.



16. Real Madrid. En total ganó 16 títulos durante su estadía en el Real Madrid: 2 ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas, 4 Champions, 3 Supercopas de Europa, y 3 Mundiales de Clubes. Sin duda, allí vivió sus época más gloriosa.



17. Juventus: En Italia ha ganado una Liga y una Supercopa. A Juventus llegó en julio del 2018. Es decir que está afrontando en la actualidad su segundo año en el club. Allí llegó por unos 117 millones de euros.



18. El Mundial. Ronaldo, al igual que Messi, no ha podido ganar el Mundial. Su gran deuda. A nivel de selecciones, sin embargo, con Portugal ha ganado la Eurocopa, en el 2016, y también ganó la Liga de Naciones 2018-2019. A propósito, con su selección lleva 99 goles anotados. Una máquina.



19. Récord 1. En el año 2013 fue el máximo artillero en Europa al anotar 69 goles, 59 con el Real Madrid y 10 con su selección.

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid. Foto: REUTERS



20. Récord 2: En la temporada 2014/2015 hizo 61 goles en 54 partidos, en todas las competiciones con el Real Madrid. Con ello obtuvo el récord de jugador del Real Madrid con más goles en una temporada en toda la historia del club.



21. Récord 3. En la temporada 2013/14 alcanzó el récord absoluto de goles en una misma edición de la Liga de Campeones, con 17 goles en 11 partidos, siendo también la cifra más alta conseguida en una competición Europea.



22. Récord 4. Siguiendo con la Liga de Campeones, su registro total hasta el momento es de 172 partidos disputados con Sporting, Manchester, Real Madrid y Juventus, y un total de 129 anotaciones. Con el Madrid tuvo su mejor producción, con 105 goles en 101 juegos.

Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid. Foto: Tomado de @LigadeCampeones



23. Récord 5. Fue el primer jugador en alcanzar 100 goles en la Liga de Campeones con un mismo club: fue con el Real Madrid.



24. Récord 6. En la temporada 2014/15 estableció un nuevo récord absoluto de goles en el arranque de la Liga de España, al anotar quince tantos en ocho jornadas, superando el registro de Esteban Echevarría en la temporada 1943-44, de catorce goles en ocho jornadas.



25. Récord 7. En la temporada 2014/15 estableció un nuevo récord al anotar veinte goles durante doce partidos consecutivos en todas las competiciones, con el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters



26. Récord 8. Es el primer y único jugador en marcar en dos finales consecutivas del Mundial de Clubes: 2016 y 2017. En la primera, le hizo tres goles al Kashima. En la segunda, le anotó a Gremio.



27. Globe Soccer. Ha ganado este premio, que se entrega anualmente en Dubái al mejor jugador de fútbol, en 6 oportunidades (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019).



28. Once ideal. Es de los jugadores con mayor cantidad de apariciones en el premio FIFA/FIFPro World XI al mejor equipo del año: 13 veces ha estado seleccionado, como Messi.

Cristiano Ronaldo y el trofeo de campeón de la Liga de Naciones. Foto: Reuters

29. Goles en mundiales: es el jugador que ha marcado goles en más ediciones de la Copa Mundial: 4 (2006, 2010, 2014 y 2018). Récord compartido con Pelé, Uwe Seeler y Miroslav Klose.



30. Tripletes. El artillero tiene el impresionante registro de anotar 56 tripletes (tres goles en un mismo partido) en toda su carrera, en clubes y Selección.



31. Y hablando de goles. Uno de los más famosos que ha anotado recientemente fue a Sampdora, en la Liga de Italia, cuando Cristiano voló 2,93 metros para hacer un cabezazo y anotar. Un gol que rompió las leyes de gravedad.

Cristiano Ronaldo Foto: AFP

32. Y para finalizar, algo de su vida privada: en 2010 anunció que era padre de un niño, de Cristiano Jr. Dijo que acordó con la madre que su identidad se mantendría en secreto y el niño quedaría bajo su tutela. Desde entonces, siempre acompaña al futbolista.



33. Otros hijos. También es padre de mellizos, Eva y Mateo, quienes nacieron por maternidad subrogada. Además, tiene a Aldana, la primera hija junto a Georgina Rodríguez, su pareja.

Georgina Rodríguez piensa en casarse con Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram



34. Escándalos. Aunque sea su cumpleaños, no se puede dejar de mencionar que el futbolista ha sido objeto de investigaciones por dos asuntos, uno, la acusación de supuesta violación a una mujer en Las Vegas. Se dijo que había hecho un millonario acuerdo de confidencialidad. Finalmente, la justicia no encontró pruebas contra el jugador. Otro asunto que lo ha llevado a comparecer es el fraude fiscal en España de casi 15 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2014. En 2018, Ronaldo recibió una sentencia de dos años de cárcel y una multa de € 18,8 millones, que luego se redujo a € 16,8 millones al llegar a un acuerdo con las autoridades.

El estado físico de Cristiano Ronaldo sorprendió a los médicos de Juventus. Foto: Efe / Archivo EL TIEMPO



35. A los 35, un superatleta. No es solo por sus goles, sino por su profesionalismo. Aunque tiene muchos críticos, nadie puede negar que Cristiano Ronaldo es un superatleta, que se entrena para ser el mejor. Riguroso en su dieta, el pescado es uno de sus alimentos favoritos y el bacalao, no consume alcohol, y es 100 por ciento dedicado a su preparación física. Hace pilates, natación y una rutina no excesiva de gimnasio. Eso, complementario a sus trabajos en el club.



