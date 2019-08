Un colombiano entre los nominados al mejor gol del año de la Fifa

Este lunes, la Fifa dio a conocer los 10 goles que competirán por el Premio Puskas a la mejor anotación de la temporada y entre los nominados aparece un gol del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero.

Gol de Juan Fernando Quintero a Racing Gol de Juan Fernando Quintero a Racing.

(Aquí puede ver todos los goles que están nominados).



La anotación de Quintero se dio al minuto 30 del partido entre River y Racing por la Superliga Argentina, el 10 de febrero de 2019. Un magistral cobro de tiro libre le dio la ventaja parcial 1-0 al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.



Entre los goles nominados también se destacan anotaciones de Lionel Messi contra el Betis, una acrobacia de Zlatan Ibrahimovic y tres tantos del fútbol femenino: Amy Rodríguez y Ajara Nchout. Aquí puede ingresar para votar por su gol favorito.

⚽️¡Y aquí están!⚽️



La @FIFAcom dio a conocer los 10 nominados al Premio Puskas:



🇧🇷 M.Cunha

🇨🇴 J. F. Quintero

🇸🇪 Z. Ibrahimovic

🇦🇷 L. Messi

🇨🇲 A. Nchout

🇮🇹 F. Quagliarella

🇺🇸 A. Rodriguez

🇬🇧 B. Simpson

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A. Townsend

🇭🇺 D. Zsori



¿Su voto para quién va?pic.twitter.com/oQef6QgmBC — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) August 19, 2019

Los nominados

1. Matheus Cunha (BRA): Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig (Bundesliga – 6 de abril de 2019).

2. Zlatan Ibrahimovic (SWE): Toronto FC VS. LA Galaxy (MLS – 15 de septiembre de 2018).

3. Lionel Messi (ARG): Real Betis vs. Barcelona (La Liga – 17 de marzo de 2019).

4. Ajara Nchout (CMR): Camerún vs. Nueva Zelanda (Mundial femenino – 20 de junio de 2019).

5. Fabio Quagliarella (ITA): Sampdoria vs. Nápoles (Serie A – 2 de septiembre de 2018).

6. Juan Fernandfo Quintero (COL): River Plate vs. Racing (Superliga Argentina 10 de febrero de 2019).

7. Amy Rodríguez (USA): Utah Royals vs. Sky Blue FC (Nwsl – 16 de junio de 2019).

8. Billie Simpson (NIR): Sion Swits Ladies FC vs. Cliftonville Ladies FC (Nifl Premiership – 9 de Agosto de 2018).

9. Andros Townsend (ENG): Manchester City vs. Crystal Palace (Premier League – 22 de diciembre de 2018).

10. Dániel Zsóri (ROU): Debrecen FC vs. Ferencváros TC (Nemzeti Bajnoskag – 16 de febrero de 2019).

DEPORTES