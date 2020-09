Córdoba, gol 1.000 de los colombianos en las ligas grandes de Europa

Colombia llegó este sábado a los 1.000 goles anotados por jugadores de este país en las cinco grandes ligas de fútbol en Europa: Serie A (Italia), LaLiga (España), Premier League (Inglaterra), Bundesliga (Alemania) y Ligue 1 (Francia).

El gol pico lo consiguió Jhon Córdoba, quien debutó el sábado con el Hertha Berlín y anotó en la victoria sobre el Werder Bremen (1-4).



Estos son algunos datos de ese primer millar de goles colombianos en las ligas grandes del viejo continente:



Los goles pico:



1: 14.12.1988 Pibe Valderrama vs Caen

100: 28.8.1999 Víctor Bonilla vs Atlético de Madrid

200: 10.12.2005 Juan Pablo Ángel vs Bolton

300: 11.12.2010 Pablo Armero vs Fiorentina

400: 9.12.2012 Radamel Falcao vs Depor

500: 8.12.2013 Freddy Guarín vs Parma

600: 14.2.2015 Carlos Bacca vs Córdoba

700: 21.8.2016 Luis Muriel vs Empoli

800: 30.9.2017 Luis Muriel vs Málaga

900: 2.3.2019 Radamel Falcao vs Angers

1000: 19.9.2020 Jhon Córdoba vs Werder Bremen

Carlos 'Pibe' Valderrama anotó el primer gol de un colombiano en las cinco ligas más grandes de Europa. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Las temporadas con más goles



2013-14: 99

2016-17: 84

2014-15: 77

2012-13 y 2019-20: 74

2018-19: 73



Los cinco que más anotaron



Radamel Falcao: 122

Carlos Bacca: 88

Duvan Zapata: 81

Luis Muriel: 75

James Rodríguez: 53

En total, 67 jugadores colombianos han anotado goles en las cinco grandes ligas.

Falcao García Foto:



Los clubes más beneficiados con los goles colombianos



Mónaco: 80

Atlético de Madrid: 61

Atalanta: 59

Aston Villa: 45

Sevilla: 42

Un total de 75 clubes se beneficiaron de un gol colombiano en su liga.



Los rivales



176 equipos de Grandes Ligas vieron su valla vencida por un gol cafetero. Los que más los sufrieron:



Sampdoria: 22

Torino: 21

Genoa: 20

Udinese: 18

Inter y Lazio: 16

Granada y Sassuolo: 15



Distribución por ligas



Serie A: 337

LaLiga: 237

Ligue1: 186

Premier League: 134

Bundesliga: 106



Goles por partido



Uno: 762

Dobletes: 95

Hat-trick: 13

Poker: 1

Manita: 1



Marcaron hat-trick o más: Falcao (6 veces, incluido un juego de cinco goles al Depor), Duvan Zapata (3 veces, incluido un póker a Frosinone), Carlos Bacca (2 veces), Faustino Asprilla, Víctor Ibarbo, James Rodríguez y Luis Muriel.

Uno de los cinco gritos de Falcao frente al Deportivo, el 9 de diciembre de 2012. Foto: Reuters / Archivo EL TIEMPO



Los 1000 goles fueron marcados 561 en campo local y 439 por visitantes.

Los 1000 goles fueron anotados 899 por titulares y 101 por aquellos que ingresaron como suplentes.



179 estadios vieron los goles de los nuestros. Los que más: Giuseppe Meazza (51), Stade Louis II (49) y Vicente Calderón (40)



El dorsal más bajo con el que se celebró un gol colombiano fue con el #2 (26 goles). El más alto fue el #93 (Juanfer Quintero en un Pescara-Bologna). 326 veces marcó el numero ‘9’. Nunca anotó un portero.



408 porteros (de 51 nacionalidades distintas) tuvieron que recoger el balón en el fondo de la red. Los que más encajaron goles por parte de los colombianos fueron Andrea Consigli (14), Stefano Sorrentino (14), Antonio Mirante (12), Diego López (11), Marco Sportiello (11) y Salvatore Sirigu (11). Le anotamos a guardametas de nacionalidades algo exóticas como Omán, Burkina Faso y Guyana.



Algunos grandes porteros que recibieron goles de jugadores colombianos: Zenga, Lehmann, Buffon, Casillas, van der Sar, Hesp, Peter Schmeichel, Dida, Oblak, Howard.



A los nuestros: Ocho de los 1000 goles fueron anotados a porteros colombianos: Dos a Faryd Mondragón (uno de Víctor Bonilla y uno de Edwin Congo) y seis a David Ospina (tres de Víctor Montaño, dos de Duván Zapata y uno de Carlos Sánchez).



16 departamentos del país vieron nacer a uno de los goleadores de este listado: Valle (266), Atlántico (165), Magdalena (128), Antioquia (117 y Choco (93), los más fructíferos



Goles especiales: 81 de penal, 22 de libre directo, tres de chilena, uno de taco y uno de libre indirecto.



Alexander Aguas Torres

Para EL TIEMPO

@AlexDatos

