¿Logrará la Selección Colombia vencer a Uruguay? Claves de un partido difícil

Complicado, así será el partido que tendrá esta tarde la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Uruguay quiere repetir el resultado que consiguió en su última visita, mientras que el equipo de Lorenzo busca alargar su invicto de diez juegos sin perder.



Este va a ser el mayor reto de la Selección hasta ahora en las clasificatorias para el Mundial 2026. Atrás quedaron la voluntariosa, pero inocente Venezuela y una selección chilena que vive de los rezagos de sus años de gloria.



Colombia enfrenta a un rival duro que viene con la espinita de perder en Quito contra Ecuador y al que, históricamente, el factor climático le ha jugado en contra en Barranquilla.



Las claves del juego

En rueda de prensa antes del partido contra Uruguay, Néstor Lorenzo y Wílmar Barrios fueron claros y explicaron que solo buscan un resultado: la victoria. El técnico argentino tendrá un rival de talla internacional al frente y sabe muy bien cómo se le debe jugar a los equipos de Marcelo Bielsa.



“El partido va a ser intenso, más allá de las condiciones climáticas. Los dos equipos tenemos ideas parecidas, el que gane los duelos y esté más preciso se va a llevar el resultado”, indicó.



Implantar su estilo de juego va a ser clave para sumar los tres puntos contra Uruguay: “Jugar bien implica muchas cosas, si no jugamos bien contra Uruguay, nos va a costar ganar. Jugar bien es preocupar a Uruguay, neutralizarlo y atacarlo, la forma de jugarle es yendo a buscar”, explicó Lorenzo.



Entrenamiento de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano en Barranquilla, un día antes del partido contra Uruguay por la tercera fecha de la eliminatoria mundialista.

El tema horario no es excusa, la victoria es el objetivo primordial de Lorenzo para dar un paso muy importante, pensando en la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: “Se eligió este horario porque se remonta a una época donde nos fue bien. Hay que tener una mejor adaptación que los rivales en este escenario. La única preocupación es la deshidratación y eso lo estamos trabajando con el cuerpo técnico, esperamos rendir de la mejor manera”.

Los amistosos pueden dar la pauta

La era de Néstor Lorenzo se ha visto marcada por los partidos amistosos, uno de los más recordados fue el 2-0 frente a Alemania, selección histórica y difícil de enfrentar por la calidad técnica de sus jugadores.

Alemania vs. Colombia.

Mantener lo que se mostró contra Alemania será clave frente a Uruguay. Lo primero es mantener el orden defensivo, cerrar los espacios y mover la pelota bajo el intenso sol de Barranquilla.



El equipo podría repetir algunos conceptos tácticos de aquel amistoso, cuando no se tuvo la pelota, se priorizó el orden en el centro del campo, sin precipitarse y haciendo presión en bloque cuando la oportunidad estaba servida.



Contra Alemania se hicieron diez remates y solo cuatro fueron en contra, pese a entregar el balón. La posesión no fue el punto fuerte de los dirigidos por Lorenzo:

62 % para los teutones y 38 % para los colombianos. Sin embargo, el resultado no plasmó lo que mostraron las estadísticas, Colombia golpeó cuando tenía que hacerlo.

Alemania vs. Colombia. En acción, Rafael Santos Borré.

Para el equipo de Lorenzo, en ese encuentro, no fue de vital importancia tener la pelota, pero sí fue clave la precisión: lograron 342 pases y consiguieron un acierto del 80 %. Aunque lo más importante de todo es el gol, de cuatro remates al arco convirtieron dos, efectividad del 50 %.



Por último, y dejando de lado el estilo de juego, una de las principales claves del partido será la forma en la que los dos equipos saldrán a afrontarlo. La Selección debe mostrar personalidad y carácter, algo que le sobra a los charrúas, una característica que corre por sus venas.



A lo largo de la era de Néstor Lorenzo, el equipo ha demostrado que tiene la personalidad de superar momentos difíciles con remontadas importantes; la más recordada frente a México, donde al final del primer tiempo se iba perdiendo 2-0 y en la segunda mitad se cambió la actitud para ganar por 2-3.

Colombia vs. México.

