¿Qué definió el reglamento respecto al polémico tema de las manos?

La International Board, organismo que define las leyes del fútbol, analizó en su más reciente sesión asuntos como la interpretación de las manos, uno de los temas más controvertidos. Sus cambios, entran en vigor el 1 de julio.

Respecto al tema de las manos, han vuelto a introducir aclaraciones tras las habituales quejas en todo el mundo.



La novedad, según expertos arbitrales consultados por EL TIEMPO, es que se introduce en la regla de juego el concepto de mano natural o antinatural que se venía aplicando por consideraciones y recomendaciones, pero que no estaba en los documentos del reglamento.



El documento dice: "Dado que la interpretación de las acciones por mano no siempre han sido coherentes debido a aplicaciones incorrectas de la ley, los miembros confirmaron que no todo toque de mano/brazo de un jugador con el balón es sancionable".



En cuanto al criterio de que la mano/brazo hace que el cuerpo del jugador sea "anormalmente más grande", se confirmó que "los árbitros deben seguir utilizando su criterio para determinar la validez de la posición de la mano/brazo en relación con el movimiento del jugador en esa situación específica".

El criterio para señalar mano queda de la siguiente manera: "Se considera mano si toca deliberadamente el balón con la mano (por ejemplo, moviendo la mano o el brazo hacia el balón); toca el balón con su mano/brazo cuando ha agrandado su cuerpo de manera antinatural (se considera que un jugador ha agrandado su cuerpo de forma no natural cuando la posición de su mano/brazo no es consecuencia del movimiento corporal para esa situación específica, corriendo el riesgo de que el balón golpee en su brazo); o si anota en la portería del adversario de manera inmediata aunque sea de forma accidental directamente con su mano/brazo. La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol ya no se considerará una infracción".



Además, la IFAB recalca que a la hora de trazar los fueras de juego se debe tener en cuenta que la zona del brazo superior a la axila no es infracción.



Sin embargo, se estudia el posible cambio de la regla del fuera de juego, para que el fútbol sea más ofensivo.





