Pachuca, una nueva oportunidad para Edwin Cardona

A Edwin Cardona este año la vida le dio varias vueltas. Primero se quedó por fuera de la nómina de la Selección Colombia que jugó el Mundial de Rusia-2018, cuando fue importante y estaba en un buen momento en Boca Juniors. Después, perdió su puesto como titular en el equipo argentino y no estuvo ni en el banco de suplente en la final de la Copa Libertadores contra River Plate.

Para este 2019, esa misma vida le dio una nueva oportunidad: dejó a Boca Juniors para fichar por el Pachuca, de México. Su regreso al fútbol mexicano se convierte en la opción de retomar su nivel, su regularidad y poder volver a pelear por un cupo en la Selección, que el otro año jugará la Copa América, en Brasil.

“Quiero darle las gracias a esta gran institución (Boca Juniors) que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el fútbol en BOCA, es algo indescriptible que se siente cada vez que entré en La Bombonera. Hoy se me abre una nueva oportunidad que afrontaré con el mayor compromiso y donde espero poder aportar todo lo que aprendí durante este tiempo”, dijo Cardona en un mensaje de despedida a Boca en su Instagram.

A Cardona se le recodará en Boca Juniors, entre otras cosas, por su golazo de tiro libre en el estadio Monumental, con el que derrotaron a River Plate.

Su momento en Monterrey

En Monterrey fue uno de los lugares en los que mejor le fue a Cardona. Allí se convirtió en figura e ídolo del equipo. Explotó todas sus condiciones y se convirtió en uno de los jugadores claves de José Pékerman en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.



En Monterrey, estuvo desde el 2015 al 2017. Allí, jugó 90 partidos (6.142 minutos), anotó 33 goles, dio 13 asistencias, recibió 29 tarjetas amarillas y se fue expulsado en tres oportunidades.

Pachuca será el sexto equipo de Cardona en su carrera deportiva. En él tendrá que tomar un nuevo aíre para pensar en grandes retos. La Selección Colombia es una obligación y una meta que cumplir para él.



