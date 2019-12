¡Completo! Este es el cuadro de la Copa Suramericana 2020

Este martes se celebró el sorteo de la Copa Suramericana en Asunción (Paraguay), en el que los equipos colombianos Nacional, Millonarios, Cali y Pasto conocieron su suerte para este torneo.

Primera fase

Coquimbo Unido (Chile) vs. Aragua (Venezuela)

​Bolivia 4 vs. Vasco da Gama (Brasil)

Bolivia 2 vs. Emelec (Ecuador)

Plaza Colonia (Uruguay) vs. Zamora (Venezuela)

Bolivia 1 vs. Melgar

River Plate (Uruguay) vs. Atlético Grau (Perú)

Unión (Argentina) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

​Nacional (Paraguay) vs. Bahía (Brasil)

Fénix (Uruguay) vs. El Nacional (Ecuador)

Huracán (Argentina) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Sol de América (Paraguay) vs. Goías (Brasil)

Sportivo Luqueño (Paraguay) vs. Mineros de Guayana (Venezuela)

Vélez Sarsfield (Argentina) vs. Aucas (Ecuador)

Bolivia 3 vs. Millonarios (Colombia)

Lanús (Argentina) vs. Universidad Católica (Ecuador)

River Plate (Paraguay) vs. Deportivo Cali (Colombia)

Argentinos Juniors (Argentina) vs. Sport Huancayo (Perú)

Unión La Calera (Chile) vs. Fluminense (Brasil)

Huachipato (Chile) vs. Deportivo Pasto (Colombia)

Audax Italiano (Chile) vs. Real Garcilaso (Perú)

Independiente (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil)

Liverpool (Uruguay) vs. Llaneros de Guanare (Venezuela)



DEPORTES