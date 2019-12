Al detalle: así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2020

Este martes se celebró el sorteo de la Copa Libertadores en Asunción (Paraguay), en el que los equipos colombianos Junior, América, Medellín y Tolima conocieron su suerte para este torneo.

Primera fase

Bolivia 4 vs. Guaraní (Paraguay)

Carabiobo (Venezuela) vs. Universitario (Perú)

​Progreso (Uruguay) vs. Barcelona (Ecuador)

Segunda fase

E2 (ganador de Carabobo (Venezuela) vs. Universitario (Perú)) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

Cerro Largo (Uruguay) vs. Palestino (Chile)

Medellín (Colombia) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

Macará (Ecuador) vs. Deportes Tolima (Colombia)

​Chile 4 vs. Internacional (Brasil)

Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán (Argentina)

E1 (ganador Bolivia 4 vs. Guaraní (Paraguay)) vs. Corinthians (Brasil)

E3 (ganador ​Progreso (Uruguay) vs. Barcelona (Ecuador)) vs. Sporting Cristal (Perú)

Tercera fase

G1: ganador entre Carabobo (Venezuela) vs. Universitario (Perú) vs. Cerro Porteño (Paraguay) y E3 ganador ​entre Progreso (Uruguay) vs. Barcelona (Ecuador) vs. Sporting Cristal (Perú)

G2: Ganador entre Cerro Largo y Palestino vs. ganador Bolivia 4 vs. Guaraní (Paraguay) vs. Corinthians (Brasil)

G3: Ganador entre Medellín vs. Táchira vs. ganador entre Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán

G4: Ganador entre Mácara vs. Tolima vs. ganador entre Chile 4 vs. Internacional

Grupo A

1. Flamengo (Brasil)

2. Independiente del Valle (Ecuador)

3. Junior (Colombia)

4. G1

Grupo B

1. Palmeiras (Brasil)

2. Bolivar (Bolivia)

3. Tigre (Argentina)

4. G2

Grupo C

1. Peñarol (Uruguay)

2. Colo Colo (Chile)

3. Atlético Paranaense (Brasil)

4. Bolivia 2

Grupo D

1. River Plate (Argentina)

2. Sao Paulo (Brasil)

3. Liga de Quito (Ecuador)

4. Binacional (Perú)

Grupo E

1. Gremio (Brasil)

2. Universidad Católica (Chile)

3. América de Cali (Colombia)

4. G4

Grupo F

1. Nacional (Uruguay)

2. Racing (Argentina)

3. Alianza Lima (Perú)

4. Estudiantes de Mérida (Venezuela)

Grupo G

1. Olimpia (Paraguay)

2. Santos (Brasil)

3. Delfín (Ecuador)

​4. Defensa y Justicia (Argentina)

Grupo H

1. Boca Juniors (Argentina)

2. Libertad (Paraguay)

3. Caracas

4. G3



