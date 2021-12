Como estatuas. Así se veían los jugadores de Llaneros en el tiempo de reposición del partido contra Unión Magdalena, en la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la B. Los jugadores visitantes tuvieron tiempo y espacio para pensar qué hacer, ejecutar, fallar, corregir y, finalmente, meter el balón en la portería en el minuto 90+6 y, así, conseguir el tanto que les daba el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

Las imágenes de ese gol le dieron la vuelta al mundo y generaron el repudio del planeta, salvo en Santa Marta y Villavicencio, donde no solo salieron voces de respaldo a sus respectivos equipos, sino que, en algunos casos, le echaron la culpa a Fortaleza por no ganar su partido contra Bogotá, con lo que se hubiera evitado el bochorno.



Además de la indignación, lo ocurrido el sábado en el estadio Bello Horizonte, de Villavicencio, despertó la memoria sobre otros partidos que también estuvieron marcados por suspicacias. Algunos terminaron en investigaciones y en graves sanciones. Otros quedaron apenas en una anécdota, a pesar de que la indignación fue igual o peor que la de ahora. Estos son algunos de esos casos.

Los escándalos que sacudieron al fútbol italiano

El fútbol italiano ha vivido, en su historia, dos terremotos de grandes proporciones por arreglo de partidos. El primer escándalo se vivió a comienzos de los años 80: se conoció como el ‘Totonero’.



La Federación Italiana abrió entonces una investigación cuando un vendedor de frutas de Roma, Massimo Cruciani, presentó una denuncia por estafa. Argumentó que había contactado a varios jugadores de Lazio para amañar resultados de partidos para favorecer apuestas clandestinas, relacionadas con la mafia.



Cruciani y Álvaro Trinca, quien era propietario de un restaurante muy famoso de la capital italiana, fueron los encargados de contactar a los futbolistas. Sin embargo, el primero se sintió engañado y por eso presentó la denuncia.



La investigación llevó a la fiscalía italiana a ordenar la detención de 48 jugadores. Algunos de ellos, en pleno campo de juego, pues la orden coincidió con una jornada de primera y segunda división, la del 23 de marzo de 1980. Dos grandes figuras del fútbol italiano terminaron salpicadas por lo ocurrido. Una, Enrico Albertosi, arquero de la selección en el Mundial de 1970. Enrico Colombo, presidente del Milan, donde jugaba el portero, confesó que le entregó dinero para dárselo a Cruciani y arreglar un partido contra Lazio. Y el otro, Paolo Rossi, delantero del Perugia, quien acordó un empate con el Avellino.



Milan y Lazio fueron condenados al descenso a la Serie B. Avellino, Perugia y Bolonia comenzaron la temporada 1980-81 con cinco puntos de penalización. Colombo fue inhabilitado de por vida. 18 jugadores fueron castigados con sanciones entre tres meses y seis años. Albertosi fue suspendido por cuatro años y Paolo Rossi, que inicialmente recibió un castigo de tres años, apeló y quedó dos años por fuera. Volvió justo para el Mundial de España-82, en el que fue goleador y figura de la selección italiana que salió campeona.



Pero si lo de los años 80 fue grave, lo que vivió el fútbol italiano a mediados de la primera década de este siglo también tuvo graves consecuencias. El escándalo fue conocido como ‘Calciopoli’.

Juventus fue despojado de los dos scudettos que ganó en 2005 y 2006. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

Diarios italianos revelaron que un par de directivos de Juventus, Luciano Moggi y Antonio Giraudo, tenían contactos con los encargados de designar a los árbitros para pedir que les pusieran a determinados jueces para sus encuentros. Eso sí, la sugerencia de esos nombres eran para los partidos más complicados de ese club en el torneo.



Las investigaciones revelaron que Juventus no era el único club que incurría en esas prácticas: Pierluigi Pairetto, jefe de arbitraje de la Federación Italiana, también tenía contactos con Milan, Fiorentina y Lazio.



Luego del proceso y de las apelaciones del caso, las decisiones definitivas fueron despojar a Juventus de los títulos obtenidos en las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. El primero fue declarado desierto y el segundo se lo otorgaron al Inter, que no tuvo que ver en el escándalo. Además se ordenó su descenso a la B: inicialmente recibió 30 puntos de penalización en esa categoría, pero luego se la rebajaron a 9.



Milan, Lazio y Fiorentina también fueron castigados con 30 puntos de penalización.

En el escándalo fueron sancionados cuatro dirigentes arbitrales, entre ellos Pairetto; un árbitro activo, Massimo de Santis, y ocho directivos. El caso más grave, el de Moggi, que fue inhabilitado por cinco años.



El arreglo entre Alemania y Austria en España 82

El 25 de junio de 1982, Alemania Federal y Austria se enfrentaron en el último partido del grupo E del Mundial de España, en el estadio El Molinón, de Gijón.



Los dos equipos ya conocían el resultado de sus rivales. Un día antes, Argelia, que había dado la sorpresa en el debut al vencer a los alemanes por 2-1, derrotó 3-2 a Chile y quedó con buenas opciones de clasificar.



Solo había una combinación que dejaba por fuera a los africanos: que Alemania Federal ganara 1-0 a Austria. A los 10 minutos, Horst Hrubesch anotó el tanto. El resto del partido fue un sainete: los jugadores alemanes y austriacos se pasaban la pelota los unos a los otros sin hacerse daño.



Solo dos jugadores en la cancha parecían no estar de acuerdo con lo que pasaba, un austriaco, Walter Schachner, y un alemán, Wolfgang Dremmler. Este último intentó marcar el segundo gol y sus propios compañeros le quitaron la pelota.



La reacción en la tribuna pasó desde el ‘que se besen, que se besen’ hasta el abucheo generalizado. Algunos hinchas argelinos que estaban en la tribuna quemaron billetes en señal de repudio por lo ocurrido. Los dos equipos tuvieron que salir escoltados por la policía.



Un diario de Asturias publicó la crónica del partido en la página judicial, según contó el escritor argentino Luciano Wernicke en el libro Historias insólitas de los mundiales de fútbol. Y en Cronómetro, la revista deportiva que por entonces editaba EL TIEMPO, en el espacio donde debía ir la foto de la figura del partido, pusieron un dibujo de un par de payasos.



Argelia demandó el partido, pero la Fifa no tomó ninguna acción al no conseguir ninguna prueba de que hubiera arreglo. Alemania Federal llegó a la final y la perdió contra Italia. Solo 25 años después, en una entrevista con el diario Al Ittihad, de Emiratos Árabes, uno de los jugadores alemanes, Hans-Peter Briegel, reconoció el arreglo: “Me disculpo por ello”, dijo. Del Mundial de México 86 en adelante, la Fifa siempre programó la última fecha de la fase de grupos en horario unificado.



El discutido Argentina 6, Perú 0 en el Mundial de 1978

El Mundial de 1978 estuvo marcado por un polémico partido entre Argentina y Perú. Los locales tenían que ganar por cuatro o más goles, pues ya conocía el resultado del juego entre Brasil y Polonia, disputado horas antes. Perú, que había hecho una gran primera fase, se desinfló en el cuadrangular semifinal: perdió 3-0 con Brasil y 1-0 con Polonia. Pero nadie esperaba una goleada como la que se dio: un 6-0 que clasificó a Argentina.

Los jugadores albicelestes siempre negaron algún arreglo. Varias versiones aseguran que el entonces presidente de facto de Argentina, Jorge Rafael Videla, visitó el camerino peruano y les habló de un mensaje del también dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, en el que apelaba a la amistad entre los dos pueblos.

Historias de arreglos en la Copa Libertadores

A finales de los 80 y comienzos de los 90 se dieron dos historias de partidos con sospechas por arreglo. En 1989, Olimpia y Sol de América, ambos de Paraguay, compartían grupo con Colo Colo y Cobreloa, de Chile. La Conmebol, presidida por un paraguayo, Nicolás Leoz, programó el juego de Olimpia y Sol de América con el resultado ya conocido de los otros dos rivales.



Los chilenos igualaron 2-2, y así, el único resultado que podía dejar por fuera a Colo Colo era que Sol de América le ganara 5-4 a Olimpia. Y así salió el partido. Incluso, el árbitro, también paraguayo, Estanislao Barrientos, sancionó dos penaltis para los locales. Barrientos era hincha y socio de Olimpia y nunca le pitaba en el torneo local. El hecho nunca fue investigado. Olimpia llegó a la final y la perdió con Atlético Nacional.



Dos años después, en 1991, Boca Juniors y Oriente Petrolero jugaban en la última fecha. El formato de la Copa no contemplaba partidos simultáneos. Si ganaba Boca, clasificaba River Plate. Si perdía, debía jugar un partido extra contra su tradicional rival. Y el empate dejaba afuera a los de la banda roja. El partido salió 0-0.



El histórico narrador Víctor Hugo Morales se fue de la cabina, molesto por lo ocurrido, y no terminó de relatar el juego. La barra brava de Boca Juniors celebró el empate y ovacionó a los jugadores bolivianos. Todos los jugadores de Boca negaron algún acuerdo.



Sin embargo, cuando se cumplieron 30 años de ese encuentro, Diego Latorre, hoy comentarista de ESPN y entonces jugador de Boca, dijo que un compañero suyo, que no identificó, lo regañó cuando estuvo a punto de marcar gol esa noche. “La p... que te parió. Quedate al lado mío, que te voy a c... a trompadas”, le dijo.

El antecedente en la B colombiana en 2004

Facebook Twitter Linkedin

El polémico partido entre Valledupar y Real Cartagena en 2004. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ya en 2004 hubo un escándalo en Colombia por un supuesto arreglo en la B. Cúcuta le ganaba 3-1 a Alianza Petrolera y obligaba a Real Cartagena, que visitaba a Valledupar y ganaba 0-1, a hacer cuatro goles. Los marcó en los últimos cinco minutos.



“Los jugadores estaban desmotivados por el penal perdido, el segundo gol y mucho más cuando el Real marcó el tercero. Nosotros no le regalamos el partido al Real”, dijo el entonces DT de Valledupar, Jesús ‘Kiko’ Barrios. El gobernador del Cesar, Ciro Pupo, pidió una explicación por falta de pundonor deportivo. Y Luis Bedoya, que entonces era presidente de la Dimayor, dijo: “En lo que nos compete a nosotros, el partido fue normal, el arbitraje fue correcto. Es una situación que merece ser analizada”. Cualquier parecido...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

