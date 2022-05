Uno mezcla estrellas en ciernes y grandes figuras confirmadas, el otro ficha jugadores que cuadran con su estilo. Con dos políticas diferentes, el Real Madrid y el Liverpool, que se enfrentan este sábado en la final de la Champions League, se han convertido en referentes del mercado.

Duelo de chequeras en la final de la Champions

Facebook Twitter Linkedin

Thibaut Courtois y Florentino Pérez, Real Madrid. Foto: EFE

La estrategia de fichajes del Real Madrid, encarnada por su presidente, Florentino Pérez, se resumió durante largo tiempo en comprar los mejores jugadores del mundo a precio de oro. Pero, en estos últimos años y con la pandemia, la actitud de la ‘Casa Blanca’ en el mercado ha cambiado. El Real Madrid ficha de forma más inteligente y no duda en apostar por el futuro, buscando jugadores jóvenes que podrían convertirse en prodigios. Una única locura ha venido a perturbar esta nueva política: los 122 millones de dólares pagados al Chelsea por Eden Hazard, que no ha podido mostrar su nivel, lastrado por las lesiones. Eso sí, los promisorios cracs de su plantilla (Fernand Mendy, Rodrygo, Vinicius Jr., Eder Militão, Luka Jovic y Eduardo Camavinga) le han costado unos 233 millones de dólares.



El Liverpool, alejado por costumbre de las grandes inversiones, rompió la tradición con la llegadas de Virgil van Dijk, en diciembre de 2017, y de Alisson, unos meses después, por un global de 165 millones de dólares, haciendo de ellos el defensa y el portero más caros de la historia entonces. A pesar de ello, en seis años y medio bajo las órdenes de Klopp, el Liverpool tiene un déficit en el balance de traspasos de solo 213 millones de dólares, es decir, un gasto medio de 37 millones de dólares por temporada. No está nada mal cuando en ese periodo se ha incorporado a Sadio Mané, Joel Matip, Mohamed Salah, Andy Robertson, Fabinho, Naby Keita, Thiago Alcántara, Ibrahima Konaté o el propio Luis Díaz, quienes no llegaron al equipo como jugadores estelares.



(Además: Rodolfo Hernández y su controvertida respuesta sobre el fútbol femenino).



Hoy por hoy, Real Madrid, con un estimado de 5.100 millones de dólares, es el club de fútbol mejor valorizado de Europa, según los informes de 'Forbes'. Liverpool, por su parte, dice el indicador, es el cuarto equipo, con un valor aproximado de 4.503 millones de dólares. La plantilla del Liverpool, según Transfermarkt, es la tercera más cara del mundo (900 millones). La del Madrid es la sexta (756). Eso sí, en términos de efectividad, durante la antesala de la final continental, Liverpool parece ganar en las cuentas de valorización, pues su once ideal está cotizado en 660 millones de dólares. El del Madrid, que en principio invirtió más, está tasado en 523 millones. En todo caso, sin importar la diferencia económica, lo cierto es que en la cancha juegan los hombres, no los bolsillos.

Más noticias

DEPORTES