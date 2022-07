El Liverpool, con Luis Díaz en el frente de ataque, llega como aspirante al duelo del sábado en Leicester contra el Manchester City de Erling Haaland, con la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) en juego.

En los 'Reds' todavía se acuerdan de las dos grandes desilusiones de mayo, cuando rozó dos títulos pero tuvo que conformarse con el subcampeonato, quedando a un punto del City en la Premier League y cayendo 1-0 ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.



La Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga inglesa fueron los consuelos para el Liverpool el pasado curso, pero el equipo de Jürgen Klopp tiene ambiciones más altas y quiere lanzar un mensaje el sábado, de cara al inicio de la Premier League 2022-2023 una semana más tarde.



La Community Shield, que mide a los campeones de la Premier League y la FA Cup en la anterior temporada, se disputa este año en Leicester ya que Wembley acogerá el domingo la final de la Eurocopa femenina.



El Manchester City se presenta a este partido tras haber realizado la operación más codiciada del mercado al fichar al atacante noruego Erling Haaland (ex Borussia Dortmund). También se reforzó en el centro del campo con el internacional inglés Kalvin Phillips, pero se despidió de Raheem Sterling (Chelsea), Gabriel Jesús (Arsenal) y Oleksandr Zinchenko.



El Liverpool, por su parte, renovó dos temporadas a Mohamed Salah y batió además su récord por un traspaso al hacerse con el uruguayo Darwin Núñez (ex Benfica) por 85 millones de libras (100 millones de euros, 105 millones de dólares).



La principal baja del Liverpool fue la salida del senegalés Sadio Mané, nuevo jugador del Bayern Múnich.



Expectativa por Darwin Núñez y Erling Haaland

Darwin Núñez Foto: Clemens Bilan. Efe

Darwin Núñez está llamado a ser protagonista en ataque, junto a Salah y al colombiano Luis Díaz. Rápido, físico y letal ante el arco rival, el uruguayo ofrece un perfil muy interesante para Klopp.



En los partidos de pretemporada, Darwin Núñez (23 años) ha alternado partidos discretos, como en la derrota 4-0 ante el Manchester United, con otro en el que exhibió su talento, con cuatro tantos en el 5 a 0 en el campo del RB Leipzig.



Haaland, por su parte, jugó un partido con el City, marcando después de doce minutos el gol de la victoria ante el Bayern de Múnich (1-0).



Jürgen Klopp confía mucho en Darwin Núñez y pide paciencia a los hinchas. "Necesita apoyo. Que los otros jugadores estén bien ocupados para no estar centrados en él", afirmó el entrenador alemán.



Para el palmarés, ganar la Community Shield supone un éxito menor y rápidamente olvidado por muchos, pero envía un mensaje de cara a la nueva temporada, por lo que tiene un valor psicológico simbólico.



"Es un partido muy importante, pero lo cierto es también que estamos preparando la temporada, es algo que no se puede olvidar", relativizó Klopp. "¿Si va a ser revelador para la temporada que está por venir? En todo caso, espero que veamos dos buenos equipos", vaticinó.

Hora y TV

Luis Díaz y Jürgen Klopp Foto: EFE

La final entre Liverpool y Manchester City será este sábado, a las 11 a. m., hora de Colombia.



La transmisión está a cargo de ESPN.

