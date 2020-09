¡Partidazo! Klopp le ganó el duelo a Bielsa en la Premier League

El Leeds United, en su vuelta a la Premier League y dirigido por Marcelo Bielsa, estuvo cerca de sacar este sábado un empate de Anfield ante el Liverpool y solo cedió en los últimos minutos gracias a un penalti marcado por el egipcio Mohamed Salah (4-3).

En un partido loco, los de Marcelo Bielsa dieron muestras de su poderío arriba y de su fragilidad defensiva, mismos síntomas que un Liverpool que estuvo a escasos minutos de cometer el primer pinchazo de la temporada.



Se las prometían muy felices los de Jürgen Klopp cuando a los tres minutos de partido, un disparo de Mohamed Salah se estrelló en la mano de Koch y el colegiado señaló el punto de penalti. El propio egipcio lo convirtió lanzándolo fuerte y al centro y adelantó a los 'Reds'.



Parecía que se podía avecinar una goleada, pero el Leeds supo responder rápidamente. A los 12 minutos, un pase en largo de Kalvin Phillips lo pinchó en banda izquierda Harrison, con dos toques se marchó por velocidad de Trent Alexander-Arnold y Joe Gomez antes de definir con un disparo raso al palo corto de Alisson.



El partido se convirtió en un ejercicio de acción y reacción y al 2-1 que puso de cabeza Virgil Van Dijk le siguió un error tremendo del holandés al querer controlar en lugar de despejar y Patrick Bramford logró el 2-2.



Antes del descanso, una falta colgada al área le cayó a Salah que hizo el doblete con un fuerte disparo a la escuadra.



La segunda parte no arregló las dudas del Liverpool y a poco más de 20 minutos para el final, el Leeds, que vio debutar desde el banquillo a Rodrigo Moreno, filtró un pase dentro del área, Mateusz Klich controló y empaló la pelota para hacer el 3-3.



Se vio contra las cuerdas el Liverpool, pero se salvó en los últimos minutos, cuando Rodrigo derribó a Fabinho dentro del área y Salah hizo su primer 'hat trick' de la temporada desde los once metros.



El Liverpool levanta el que hubiera sido el primer tropiezo del año y coloca los tres puntos en su marcador, igualando en la parte alta de la tabla con los otros dos equipos que ganaron este sábado, el Arsenal y el Crystal Palace.



DEPORTES

Con Efe

