Liverpool lo tiene todo a favor para estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por el 0-2 de la ida y por las doce victorias seguidas que acumula entre todas las competiciones; un nivel que les coloca muy por encima de los vigentes campeones de Italia y que se aferran a un milagro para dar la sorpresa.

El partido, que se jugará en Anfield Road, tendrá transmisión por ESPN y Star+, a partir de las 3 de la tarde, hora de Colombia.



Liverpool hará un parón en su persecución del Manchester City en la Premier League para asegurar el pase a cuartos de la Champions por cuarta vez en las últimas cinco campañas.



Para darle la vuelta al cruce, el Inter tendrá que hacer algo que solo ha logrado el Leicester City y el Milan en Anfield esta temporada, marcar dos goles o más. Curiosamente, ambos equipos perdieron el partido pese a perforar dos veces la meta 'Red'.

El planteamiento del Liverpool para sostener la ventaja



Jürgen Klopp, técnico alemán del Liverpool, espera poder recuperar para el choque a Thiago Alcántara, que se lesionó en la final de la Copa de la Liga y a Joel Matip, mientras que Roberto Firmino lo tiene muy complicado para jugar este martes.



Esto no debería ser problema para un Liverpool que, además de los goles de Diogo Jota, añadió al colombiano Luis Díaz al equipo en invierno. El campeón en 2019 y finalista en 2018 es aún más temible, aunque vienen avisados de una ida que no fue sencilla y en la que solo su pegada les salvó.

Inter confía en su momento reciente para la remontada



El Inter de Milan encara la vuelta con buenas sensaciones tras arrollar en San Siro al Salernitana (5-0) y con un solo objetivo en mente, mantener el nivel mostrado en el encuentro de ida para conquistar Anfield y clasificarse a los cuartos de final.



Los hombres que dirige Klopp tienen un pie en la siguiente ronda, pero los 'neroazzurri' confían en la remontada. El delantero argentino Lautaro Martínez aparece como la gran amenaza -y esperanza- interista. El ariete, que se ha reencontrado con el gol en el momento clave de la temporada, le ha ganado la partida al chileno Alexis Sánchez por la titularidad.



Además, su 'hat-trick' en la pasada jornada, así como su gran actuación durante el encuentro, parece haber ilusionado a los 'tifosi' ante el partido más importante del año.



El técnico italiano Simone Inzaghi recupera para el choque al argentino Joaquín 'Tucu' Correa, que puede ser una alternativa en ataque; al alemán Robin Gosens en defensa, que ya contó con minutos este fin de semana en el carril izquierdo aunque el croata Ivan Perisic sigue siendo la primera opción y apunta a titular; y al uruguayo Matías Vecino para el centro del campo.



Sin embargo, Inzaghi no podrá alinear, como ya sucedió en la ida, al mediocentro italiano Nicolo Barella -fundamental en el esquema del Inter-, que cumplirá su segundo partido de sanción por una agresión al brasileño Eder Militao en el enfrentamiento contra el Real Madrid en fase de grupos, algo que puede abrir de nuevo la puerta al once de inicio al chileno Arturo Vidal, titular en la ida.



La victoria en liga, las buenas sensaciones del equipo tras el partido de ida, el reencuentro de Lautaro con el gol y la motivación que supone jugar en un escenario como Anfield mantienen vivo el sueño del Inter de volver a unos cuartos de final de 'Champions' después de once años (2010-11).



DEPORTES

Con Efe