Barcelona, a sentenciar; Liverpool apela a un milagro 

El Barcelona acude este martes (2 p.m., TV de FOX Sports y ESPN al estadio de Anfield dispuesto a rematar la faena, en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool tras imponerse 3-0 en la ida, un resultado que le acerca a la final del primero de junio en Madrid.

El equipo español llega con una buena renta al feudo del Liverpool, pero el técnico Ernesto Valverde no se fía. “Hay que jugar un partido como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después. Realmente es un punto y final para uno de los dos equipos y queremos que sea para ellos”, dijo el técnico.

Es que en el recuerdo sigue viva la eliminación del Barcelona el año pasado contra el Roma, tras ganar 4-1 en la ida, para luego perder 3-0 en la vuelta en la capital italiana.

“Tenemos que plantearnos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar”, añadió Valverde, que, ya coronado campeón de la Liga de España hace una semana, no dudó en dar descanso a la mayoría de sus figuras el sábado contra el Celta (derrota 2-0).



Sin embargo, salió de ese juego con el francés Ousmane Dembélé lesionado en el muslo izquierdo y parece poco probable que pueda estar disponible en Liverpool. Esta lesión “es un problema”, aseguró Valverde.



Sin el francés, probablemente el brasileño Philippe Coutinho acompañará en ataque a Luis Suárez y Leo Messi, la principal figura azulgrana para pasar la eliminatoria. El argentino es el actual mejor goleador de la Liga de Campeones esta temporada con 12 tantos y el líder que marcó el camino a su equipo en la ida con un doblete cuando más sufría el Barça.



Messi ya advirtió a principios de temporada que haría lo posible por volver a traer la “linda copa” de la Champions al Camp Nou.

Lionel Messi Foto: EFE

“Estamos en un momento muy definitorio”, dijo Messi, que, con la Liga local ganada y clasificado a la final de la Copa del Rey, busca una final de la Liga de Campeones para seguir soñando con el triplete (Liga-Copa-Champions), ya logrado en 2009 y 2015, último año también en que el Barcelona alzó la ‘Orejona’, como le dicen al máximo trofeo de clubes en el Viejo Continente.



“Claro que tenés que estar muy atento y más con las sorpresas que hay en la Champions este año y no pensar que somos favoritos porque te puedes llevar un buen palo”, dijo Luis Suárez, el uruguayo ariete del Barcelona y autor de uno de los tres goles al Liverpool.



Liverpool recibe al equipo azulgrana con dos bajas sensibles. No podrá contar con el brasileño Roberto Firmino ni con su estrella egipcia Mohamed Salah. “Ninguno está disponible para mañana”, dijo ayer el técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp.

‘Todo es posible’



Firmino pudo jugar algunos minutos en el partido de ida, pero las molestias musculares que arrastra desde un entrenamiento de la pasada semana, le impedirán estar el martes en Anfield.



En cuanto a Salah, mejor goleador de la liga inglesa, tuvo que ser retirado en camilla el pasado sábado tras sufrir un golpe en la cabeza en el partido contra el Newcastle el sábado (3-2). “Salah se siente bien pero no está lo suficiente bien para jugar, eso es todo”, afirmó Klopp.



Y sin Firmino ni Salah, Klopp tendrá que apoyarse en el senegalés Sadio Mané para intentar hacer daño al Barça, para lo que podría contar con el apoyo de Xherdan Shaqiri en un extremo y Daniel Sturridge en punta.



“No tenemos a nuestros dos mejores delanteros y hay que marcar goles al Barcelona y evitar que ellos anoten. Sé que no es fácil pero vamos a intentarlo. Hemos tenido resultados decentes esta temporada, en los que hemos marcado más de tres goles, y jugar en casa nos ayuda. Todavía existe la creencia de que podemos hacerlo, pero sabemos que será difícil. Aunque todo es posible, especialmente en Anfield”, concluyó Klopp.



“La realidad es que estamos ante una montaña muy empinada , pero hay que creer. Tebnemos que enfrentarla y salir sin miedo ”, dijo el lateral del Liverpool Trent Alexander-Arnold.

Alineaciones probables

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Shaqiri, Sturridge, Mané. Entrenador: Jürgen Klopp (GER).



FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Arturo Vidal - Messi, Luis Suárez, Coutinho. Entrenador: Ernesto Valverde.





Con AFP y Efe