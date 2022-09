La afición del Liverpool está en el punto de mira de toda Inglaterra por el minuto de silencio que Anfield guardará este martes en el partido de Champions League en memoria del fallecimiento de la reina Isabel II.

La última ocasión que la afición del Liverpool hizo frente al "God Save the Queen" -ahora matizado por el "God Save the King", en honor a Carlos III- fue en la final de la FA Cup ante el Chelsea el pasado mes de mayo y parte de la hinchada 'Red' respondió con una sonora pitada al himno nacional.



No en vano, el Liverpool es uno de los clubes más críticos con los gobiernos conservadores desde la década de los 80 en Inglaterra, especialmente con la figura de Margaret Thatcher y asocian a esta el declive económico de la ciudad.



Como forma de protestar ante el sistema, las protestas de la afición 'Red' se han puesto de manifiesto en las dos finales coperas de este año, además de en otras ocasiones en el pasado, como pitadas al príncipe Guillermo.

Klopp llamó al orden



Se teme que pueda ocurrir lo mismo esta noche en el minuto de silencio que se guardará en memoria de la reina y que el Liverpool ya ha anunciado, junto a otras medidas, como las banderas a media asta en Anfield y el uso de brazaletes negros por parte de los jugadores.



"Confío en que la afición respete ese momento", dijo Jürgen Klopp en rueda de prensa, recordando el emotivo minuto de aplausos que su afición dedicó hace unos meses a Cristiano Ronaldo por el fallecimiento de su hijo.



"La muerte de la reina es un momento muy importante para este país y muy triste para su familia y para todos los que la querían, así que el fútbol también tiene su responsabilidad".



"Puedo decir de primera mano que cuando alguien pierde a un ser querido, el apoyo que recibes hace una gran diferencia", apuntó Klopp, que perdió a su madre el año pasado y no pudo estar presente en el funeral por las restricciones covid.



