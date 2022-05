Virgil Van Dijk y Mohamed Salah, que terminaron tocados la final de la FA Cup, no jugarán este martes contra el Southampton, aunque Jürgen Klopp confía en que ambos estén listos para la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El futbolista holandés fue retirado el terreno de juego antes de la prórroga, por un problema muscular, mientras que el egipcio se fue a la media hora de juego por una lesión en la ingle.



Cuidando a nómina

"Ya contaba con que Virgil no estuviera contra el Southampton antes de jugar contra el Chelsea, porque venía jugando mucho. Era algo que tenía claro", dijo Klopp este lunes en la sección de preguntas embargadas en rueda de prensa.



"Los dos están bien. El objetivo es que vuelvan a jugar el fin de semana. Desde el inicio o desde el banquillo. Que estén sería lo perfecto para la final de la Champions. Somos muy positivos y no tenemos dudas respecto a la final", añadió el germano.



El Liverpool jugará este martes su penúltimo partido de liga contra el Southampton. Con una derrota de los 'Reds', el Manchester City será campeón de la Premier, mientras que un empate, hará virtuales campeones a los celestes por la diferencia de goles.



El Liverpool tiene que ganar los dos encuentros que le restan y esperar un tropiezo del City contra el Aston Villa para poder ser campeón.



EFE