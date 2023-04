El Arsenal dejó escapar una ventaja de dos goles en Liverpool (8º) para terminar 2-2, con lo que su ventaja al frente de la clasificación de la Premier League queda reducida a seis puntos con respecto al Manchester City, que cuenta además con un partido menos.

Empate a dos goles

Facebook Twitter Linkedin

Liverpool vs. Real Madrid Foto: Peter Powell. Efe

Los brasileños Gabriel Martinelli (8) y Gabriel Jesus (28) adelantaron a los 'Gunners' en una primera parte primorosa que auguraba goleada para los londinenses, pero el

Liverpool reaccionó y empató con tantos del egipcio Mohamed Salah (42) y del también brasileño Roberto Firmino (87). Salah, además, falló un penal (54) que podría haber supuesto el triunfo de los 'Reds'.



"Nuestra reacción fue buena y el final del partido fue espectacular. No sé cómo no ganamos con las ocasiones que tuvimos al final", declaró tras el partido el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.



"Ellos son un equipo fantástico y es muy difícil dominarles durante los 90 minutos", dijo por su parte Mikel Arteta para explicar la diferencia de juego del Arsenal entre la primera parte y la segunda.



El Arsenal deja escapar dos puntos que pueden acabar resultando decisivos para la pelea por el título, ya que el City, que el sábado goleó 4-1 en su visita al colista Southampton, se coloca a solo seis puntos (73 por 67). No obstante, el equipo que entrena Pep Guardiola cuenta con un partido aplazado (el que disputará el 3 de mayo ante el West Ham) y antes, el 26 de abril, recibirá en el Etihad Stadium al Arsenal, en un duelo que puede marcar la lucha por el campeonato.

AFP

Más noticias