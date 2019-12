La maldición que el Liverpool está muy cerca de romper

Tres décadas después de su último título en el campeonato nacional, el Liverpool afronta 2020 con grandes opciones de romper la maldición, de la mano de Jurgen Klopp, el técnico que transformó al equipo y le llevó a la conquista de la Champions y del Mundial de Clubes en 2019.

La victoria el sábado pasado en Catar, con un gol en la prórroga de la final contra Flamengo (1-0), confirmó de manera oficial que el Liverpool es el mejor equipo del mundo. Pero lo que obsesiona al histórico club inglés es volver a reinar en 'casa'.



El año pasado, los Reds ya estuvieron cerca de conquistar la ansiada Premier League. Pero el Manchester City revalidó su corona por un punto, dejando al equipo del Mersey sin el trofeo, que no gana desde el curso 1989/1990.



Unos días más tarde 'arreglaron' la temporada conquistando nada más y nada menos que la Liga de Campeones, pero un punto de frustración persistió sobre el gran premio nacional.



Si en la Premier League pasada el equipo cerró la temporada con nueve victorias consecutivas, este curso la arrancó con otras ocho, llevando a 17 el récord de jornadas ganando del emblemático club.



Todavía más impresionante, los Reds solo han perdido una vez en sus últimos 55 partidos, con ocho empates, lo que representa haber ganado el 89 por ciento de los puntos en este periodo.

¿El nuevo Shankly?

Desde el inicio de la Premier 2019/2020, este porcentaje sube al 95 por ciento (46 de 48 posibles) y el récord de puntos del club en una temporada, establecido la pasada (97), podría caer en mayo.



Los rivales están lejos: el Manchester City, a 11 puntos; el Chelsea, a 20; el Manchester United, a 24, y el Arsenal, muy descolgado del lote de punta, a 26 unidades.



El camino parece despejado a excepción de un invitado inesperado, el Leicester City, a diez unidades del líder, al que enfrentará hoy en el ‘boxing day’, a partir de las 3 de la tarde, hora de Colombia. Ese partido será transmitido por ESPN 2.



Algunos pesimistas podrían recordar las espectaculares remontadas del Manchester United sobre el Newcastle en 1996 o la del Arsenal sobre los Red Devils en 1998, subrayando además que el Leicester tiene un calendario mucho menos cargado, ya que no juega en Europa.



Este Liverpool es la obra de Klopp, en el club desde hace cuatro años, pero en el camino para convertirse en una de sus figuras históricas, a la imagen de Bill Shankly, el legendario entrenador que dirigió al equipo durante 15 temporadas (1959-1974).



Con pasión y energía, y mucha coherencia en sus decisiones, especialmente en los fichajes, Klopp ha convertido un equipo con aspiraciones en los últimos años en una máquina de ganar. Falsa modestia o poco interés en desvelar sus secretos, dice ser el primer sorprendido por su éxito.



“Escribiría un libro sobre las cosas que hago si supiera por qué las hago, pero no podría nunca escribir un libro porque no tengo ni idea sobre cómo se hace”, señaló el técnico alemán recientemente en la página web The Athletic.



Sus charlas, muy apreciadas por los jugadores, parece que tampoco las prepara.

“Cuando comienzo una reunión con el equipo, lo único que tengo seguro de decir es la primera frase. En general no me acuerdo de lo que he dicho. Si los chicos no lo cuentan a la prensa, no sabría lo que he dicho”, dijo.



Imparable en Inglaterra, candidato a revalidar su título en la Liga de Campeones –ya está clasificado para los octavos de final, en los que enfrentará al Atlético de Madrid–, el Liverpool selló en 2019 uno de los mejores años de su dilatada historia.



AFP