Liverpool toma medidas económicas por la crisis del coronavirus

Liverpool anunció este sábado que iba a proceder a colocar a su "personal no futbolista en paro parcial" como consecuencia del golpe financiero que ha supuesto la crisis del nuevo coronavirus.

Los empleados se beneficiarán del programa de paro parcial ofrecido por el gobierno británico, que paga un 80 por ciento del sueldo mensual de cualquier trabajador, con un límite de 2.500 libras semanales, y el empleador completa el salario restante.



"Los trabajadores cobrarán el 100 por ciento de su salario con el objetivo de asegurarnos que ningún miembro del personal sea perjudicado financieramente", explicó el club en un comunicado.



Otros tres clubes de la Premier League, Tottenham, Newcastle y Norwich, ya habían adoptado medidas similares. Pero en el caso del Liverpool, llama la atención que tome esta medida cuando en febrero anunció 42 millones de libras (47 millones de euros) de beneficios en el ejercicio 2018-2019, por lo que el club no se ha librado de las críticas, incluso de sus exjugadores.



"(El entrenador(Jürgen Klopp) dio muestras de compasión por todos al comienzo de la pandemia, los principales jugadores se implicaron con fuerza en la reducción de salarios de los jugadores de la Premier League. Y todo este respeto y buena voluntad se han evaporado. Pobre este Liverpool" escribió en Twitter el exdefensa Jamie Carragher.



Otro exjugador, el que fuera delantero Stan Collymore, se mostró incluso más duro: "No conozco ningún hincha del Liverpool de cualquier clase que no está asqueado por (la decisión de) el club por haber mandado al personal al paro parcial".



Sobre a una posible rebaja del sueldo de los futbolistas, el Liverpool explicó que "las negociaciones son complejas y, en consecuencia, el proceso está en curso". Esta declaración llega después de que el gobierno británico instara el jueves a los jugadores de la Premier League, acusados de aprovecharse de medidas de apoyo a la economía, a renunciar a una parte de sus emolumentos.



AFP